沒有蛋！台南知名「七誠米粿」臉書公告連休3天

▲受到缺蛋影響，除觀光客排隊名店「名東蛋糕」公告指雞蛋荒造成蛋產量減少，蛋糕賣完即不定時提早打烊，而同是觀光客排隊小吃國華街「七誠米粿」，也因缺蛋臉書公告連休3天。（圖／翻攝自七誠米粿臉書，下同）

記者林悅／台南報導

國內近來缺蛋問題嚴重，民眾悲嘆買不到雞蛋，受到缺蛋影響，除位在台南中西區的觀光客排隊名店「名東蛋糕」公告指雞蛋荒造成蛋產量減少，蛋糕賣完即不定時提早打烊，而同是觀光客排隊小吃國華街「七誠米粿」，也因缺蛋臉書公告連休3天。

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位台南市中西區國華街「七誠米粿」，係以米製成米粿，沒有包餡料，加蛋煎到表面香脆後，再淋上店家獨門醬汁，而後再視個人口味加辣椒等調味料，吃起來ＱＱ的，因採現點現煎方式，頗受觀光客歡迎，平日就吸引眾多客人排隊購買，也是在地排隊知名小吃。

「七誠米粿」在2月下旬即在臉書公布：「各位舊雨新知的粿友們，蛋價又漲了！我們本來就是沒賺錢在賣，再度漲價後我們真的撐不下去了！微調加蛋價格，望粿友們周知」，但國內缺蛋情況沒有好轉，反而更加惡化，業者在缺蛋可賣的情況下，決定採彈性休假來因應，繼2月20日在臉書公告20、21日休2天後，於7日上午在臉書公告「3/7-3/9店休3天」，業者指出，雞蛋成本上漲而「調漲價格」，消費者還能接受，但無蛋可賣就不是店家可以解決，只好採取此一方式緊急因應，乾脆就趁機休息。

台南中西區「名東蛋糕」店6日臉書PＯ文公告指出：「最近因為蛋荒，雞蛋供不應求，我們已經竭盡全力向供應商調貨，但是已經無法像往日那樣充足。名東要在這裡跟客戶說聲抱歉，因為雞蛋供應不足，所以我們只能用當天現有的新鮮雞蛋製作，蛋糕賣完即提早打烊，時間不定時，請顧客們諒解。待雞蛋供應充足後，名東會恢復往日的下班時間，請大家見諒，感謝Thanks，讓我們一起期待每天吃蛋的幸福 日子快點來臨吧！」。

▲全聯1盒65元，市場1斤55元，且採取每人限買2盒，限買散裝袋蛋1袋不等限量方式銷售，晚到的全部被買空，只能等「隔天請早」。（圖／記者林悅攝）

據了解，國內蛋價可說節節調漲，例如5日時全聯賣場1盒雞蛋62元，市場1斤52元，6日就漲3元，全聯1盒65元，市場1斤55元，且採取每人限買2盒，限買散裝袋蛋1袋不等限量方式銷售，晚到的全部被買空，只能等「隔天請早」，家庭主婦買不到蛋可以其他方式作菜，，但像大量使用雞蛋食材的業者，像烘培業者、蚵仔煎業者，受到影響很大，除「名東蛋糕」店，「七誠米粿」也是，業者各用不同方式在因應這波缺蛋潮。

據了解，農委會預計年底進口500萬顆蛋來紓解國內蛋荒，但進口蛋是否能真能緩解現況，也是未定之數，如何採取相關因應措施，讓人民及民生業者可以挺過疫情後一波波的衝擊，正考驗政府的施政能力。