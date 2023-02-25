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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宗彥事件看新內閣端倪　沈富雄曝：「這兩人」最早定位

▲▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

實習記者李密／台北報導

行政院前發言人陳宗彥日前被踢爆任職台南市府期間，涉嫌替酒店業者「豆哥」王孝瑋喬事情，接受對方提供的性招待，因而火速辭官。對此，前立委沈富雄24日分析，從陳宗彥事件可看出，新內閣組閣過程中，陳宗彥與前基隆市長林右昌兩人最早定位，還爆料指是有人特別看上陳宗彥，要他來擔任重要的發言人位置。

▲▼行政院發言人陳宗彥 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳宗彥遭爆疑似接受性招待。（資料照／記者屠惠剛攝）

沈富雄24日在節目《少康戰情室》中表示，回頭看新內閣組閣過程，絕大部分閣員都沒有動，動的只有7、8個，且多是次長扶正。

「只有兩個人最早定位，而且給人家有一點新的感覺。」沈富雄認為，首先是前基隆市長林右昌，他是所有已經卸任的縣市長中，沒有辦法尋求連任，且政績還可以的一個，況且在九合一大選過程中，他並沒有受傷，因此林右昌去補內政部長的空缺，這個沒有問題。

沈富雄接著說，第二個人就是陳宗彥，陳宗彥之前職務與防疫有關，擔任內政部次長，「不管是來自誰的意思，這明顯就是有人特別看上他，要讓他來擔任重要的發言人位置。」

節目中同台的國民黨台北市議員游淑慧則質疑，民進黨的人才培養、人才任用，到底出了什麼瑕疵？「這些人都不是普通人，都在內閣，副院長有學倫案、發言人還接受性招待，民進黨裡面沒有人才了嗎？」她也質疑，11年前的檢調資料為何可以外洩？而且還外洩的這麼徹底。

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