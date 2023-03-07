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養腎保健意識抬頭　嘉義聖馬爾定醫院免費講座開放報名

▲▼ 嘉義聖馬免費腎臟保健講座 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼ 嘉義聖馬爾定醫院3/18舉辦免費腎臟保健講座 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由國際腎臟醫學會及腎臟基金會國際聯合會共同發起的『世界腎臟病日』訂於每年三月，其宗旨為加強對慢性腎臟病和其它併發症心血管疾病及死亡率之認知，以期達到早期發現早期預防之觀念。許多人知道腎臟很重要，卻往往在日常生活中不自覺做出傷腎的行為，且腎臟是一個沉默的器官，初期通常沒有明顯症狀且不易察覺嚴重性，若病情逐漸發展可能將引發慢性腎衰竭。

▲▼ 嘉義聖馬免費腎臟保健講座 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

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台灣目前洗腎人口已高達近十萬，政府多年來也致力推廣慢性腎臟病的防治工作，聖馬爾定醫院每年亦積極舉辦各項講座與教育班、門診衛教、個案追蹤管理…等，更連續三年榮獲國健署提升腎臟病健康促進機構照護品質計畫之獎項，希望透過專業醫師讓腎臟保健觀念能廣泛傳遞，使慢性病友也能正向樂觀面對病情。

因應「世界腎臟病日」，本院將於3月18日（六）上午9：20至12：15在大雅院區十樓學術講堂，舉辦「愛腎護腎講座」，特別邀請腎臟保健中心主任陳奎篤醫師主講守護腎臟的要點，及賴柏宏營養師淺談腎臟病如何健康攝取蛋白質，現場並提供參加者免費的血糖、血壓測試及尿液篩檢。

講座課程即日起開放報名，活動名額100人，額滿為止，全程免費，為響應環保請自備環保杯與筆記用品，歡迎慢性腎臟病、肝病、糖尿病患者及家屬或社區民眾踴躍報名參加。報名請洽：腎臟保健中心謝秋琴、李惠敏衛教師，聯絡電話(05)-2752940。

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