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台淪洗腎王國近半患者事前不知　醫籲3高族群定期檢查

▲衛福部南投醫院為新冠肺炎確診及居隔腎友進行血液透析。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院為新冠肺炎確診及居隔腎友進行血液透析。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

60歲有糖尿病史的莊姓資深台商，因新冠肺炎疫情而好一陣子未能自大陸返台與家人團聚，近日終於可以返台，卻發生腹瀉多日未改善且食慾差，懷疑自己吃壞肚子罹患腸胃炎，就醫後才知道除腸胃問題，竟合併腎功能嚴重受損，達到尿毒症狀，需接受洗腎治療，讓莊男宛若晴天霹靂，久久無法置信。

衛福部南投醫院指出，洗腎人口密度居全國第一，但仍有許多民眾對腎臟功能及治療上的認知有限：根據統計，近半患者在被醫師宣告需要洗腎治療前都不知道自己罹病，也往往難以接受。

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該院腎臟科醫師葉哲廷表示，莊男急診時血液檢查血紅素（hb）5.2，正常值為13-18g/dl，屬嚴重貧血，加上血肌酸酐（Creatinine）高達17.7（正常值為0.7-1.2mg/dl），血尿素氮（BUN）高達182（正常值為8-20 mg/dl），腎絲球過濾率（eGFR）小於15ml/min（正常值為大於60），應代謝的廢物難以透過尿液排出，附帶腹瀉或嘔吐引起脫水的症狀，進一步引起急性腎損傷。

▲衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

葉哲廷說，當腎絲球過濾率（GFR）小於15ml/min，亦即第5期階段，醫師會評估考慮建立洗腎廔管，由於自體廔管建立後需一段時間才能使用，再加上醫療團隊的衛教說明、病人與家屬的心理建設，倘若腎功能持續惡化，即可銜接透析階段，對患者健康與生活皆最有利。

而急性腎損傷患者往往病情嚴重，可能併發代謝酸中毒，需在加護病房住院期間安排緊急透析治療，也可能併發肺水腫而出現呼吸困難等症狀，嚴重恐要插管治療，或併發高血鉀症，引起心律不整而心跳停止；急性腎損傷又有慢性腎臟病患者在生理、心理上皆承受高壓，葉哲廷表示，在急性期可能短期無法脫離透析治療，但臨床上仍有在3個月或1年後，腎功能恢復而停止洗腎者。

葉哲廷提醒，高血壓、糖尿病等心血管慢性疾病都是腎臟病的危險因子，且初期症狀較不明顯，除接受健康檢查，高風險族群更需留意定期檢查以防治慢性腎臟病，若有異狀請至腎臟科門診進行診療與追蹤，來減緩腎功能惡化的速度，以利在末期腎臟病階段較能做好心理準備，往腎臟替代療法去銜接。

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