買不到蛋！基隆議員8日免費送　1人可領10顆：急需的市民快來

▲國內近來嚴重缺蛋，不少民眾直呼買不到。（圖／記者楊惠琪攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內近來嚴重缺蛋，有民眾哀怨買不到雞蛋。基隆有議員就發文，聽到街坊鄰居說買不到蛋，還有癌症患者告訴他，想即時補充營養食物，缺蛋的話就很麻煩，便與友人集資，募集5千顆雞蛋，要在服務處發放給市民，引來基隆人直呼，「推好心，希望是真的有需要的人領到。」

基隆市議員張秉鈞5日在粉專發文，提到最近常聽到街坊鄰居說買不到蛋，部分市民因恐慌開始搶購，「更有癌症患者告知秉鈞，因缺蛋而無法即時補充富含營養的食物。」於是就和友人集資購買雞蛋，從南到北詢問多間蛋農後，募集了5千顆雞蛋，要分段送給有急需的基隆市民。

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張秉鈞表示，如果是日常就需要雞蛋補充營養的市民，或是弱勢族群，可在3月8日上午10點到他的服務處排隊領取。要注意的是，每人限領10顆，雖然不分區域但僅限大人可領，數量有限、發完為止，希望真的有需要的人再來。

貼文引來不少基隆人感心留言，「真正需要的人再去領，不要浪費愛心」、「雖然不會去領！但真的感謝議員的熱情與愛心」、「我學長我驕傲」、「這服務也太有愛了」、「還真的買不到蛋餒！雖然家裡剩三顆，但相信明後天我就買得到蛋！讓弱勢或真正需要的人優先領取」、「如果這個星期六還有可以領，我想用飲料跟你交換，不能白拿。」