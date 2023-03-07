日經遺憾「9成台軍官赴中賣情報」釀困擾　馮世寬：我的話它聽到了

▲馮世寬7日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

日媒《日本經濟新聞》（下稱《日經》）針對2月28日引述匿名消息來源，報導台灣有9成退伍軍官赴中國賣情報牟利一事，今（7日）表示造成困擾表達遺憾。對此，退輔會主委馮世寬表示，「我講的話它聽到了」。

《日經》作上述報導後，國防部在3月1日深夜發聲明，批該報導以不明消息來源，汙衊國軍官兵氣節，隔日（3月2日）馮世寬在立法院受訪時，開炮「放他X的屁」，認為外交部應對此表態。隨後外交部發聲明，表示已要求駐日本代表處就該報未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，並要求該報鄭重澄清

《日經》7日在所刊登聲明中鄭重澄清表示，報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場，並對於該報導造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導的公平性。

馮世寬今列席立法院會議，媒體詢問是否認為《日經》的道歉有誠意？馮說，這方面他不評論，但事實上，「我講的話它聽到了」。

媒體再問，《日經》說是受訪者的說法，並非他們要這樣講。邱國正說，就算單一好了，今天如果國防部講說有個兵犯錯，「他單一的啊，他能接受嗎？這一個責任的問題，我們不能講，他個人的表達我沒意見，人家老闆耶」，同樣道理，假如對方在這樣的概念上沒那麼深，「那我就覺得蠻奇怪的」。