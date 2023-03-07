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蔡天鳳命格「天沖地剋」　命理師警告：3生肖取名別用「這字」

香港名媛蔡天鳳遭到殺害，如今命理師看了她的命格後發現，她取名就不該用「天」字。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲香港名媛蔡天鳳遭到殺害，如今命理師看了她的命格後發現，她取名就不該用「天」字。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

圖文／CTWANT

香港名媛蔡天鳳遭前夫一家殘忍殺害，消息震驚國際社會，隨後就有大陸命理師表示，取名「很多名字帶『天』的，如命運承受不住，容易不利。」而台灣命理老師廖美然也表示，她取名現在很少用「天」字，更表示有3個生肖的人也盡量不要用。

廖美然老師表示，屬牛屬羊屬狗都不用天字取名。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

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▲廖美然老師表示，屬牛、羊、狗都不要用天字取名。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

談話節目《新聞挖挖哇！》找來命理老師廖美然聊蔡天鳳分屍案，詢問大陸命理師認為「很多名字帶『天』的，如命運承受不住，容易不利。」她怎麼看？她就表示自己現在很少幫人命名用「天」，還有屬牛、屬羊、屬狗取名也要避開這個字，以及3、6、9、12月出生的人，也盡量別用「天」這個字。

廖美然表示，從蔡天鳳的名字及生辰來看，民國83年出生屬狗，農曆6月3日生日，6月是「未月」，初3是「旭日」；她的名字「天」與流年剛好都是走到「天沖地剋」、「天羅地網」。

除了生肖外還要參考出生年月日來取名才可以。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

▲除了生肖外，還要參考出生年月日來取名才可以。（圖／翻攝自新聞挖挖哇）

主持人鄭弘儀也問，像蔡天鳳這樣被殘忍分屍，若要投胎容易嗎？廖美然也表示，這樣的狀況還是要透過超渡儀式來幫助，但會發生這樣的事情，都有因果關係，不過她可以出生在有錢家庭，一定是有些福報。

★《CTWANT》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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