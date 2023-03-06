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保時捷車隊「北宜逆向超車」　騎士閃到山壁躲車：根本蓄意殺人

▲▼保時捷車隊「北宜逆向」跨車道過彎　騎士閃到山壁躲車：根本蓄意殺人。（圖／翻攝WoWtchout YouTube） 

▲保時捷車隊在北宜逆向，差點撞到對向車道的騎士。（圖／翻攝WoWtchout YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「根本就是蓄意殺人了！」有網友日前跟朋友在北宜公路騎車兜風，途中遇到保時捷車隊。其中，有3輛保時捷逆向超車，嚇得一名騎士立刻靠到山壁閃車，深怕被撞上後受傷，「開超跑的猴子還是猴子，根本就是蓄意殺人了」。

該名網友將影片投稿到YouTube「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」表示，他們4日行駛於台九線北宜公路坪林路段時，發現對向車道有一整排保時捷車隊經過。沒想到，途中有白色、黑色及黃色等3輛保時捷直接開到對向車道想超車。

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▲▼保時捷車隊「北宜逆向」跨車道過彎　騎士閃到山壁躲車：根本蓄意殺人。（圖／翻攝WoWtchout YouTube）

▲▼黑色保時捷車隊差點撞到騎士。（圖／翻攝WoWtchout YouTube）

▲▼保時捷車隊「北宜逆向」跨車道過彎　騎士閃到山壁躲車：根本蓄意殺人。（圖／翻攝WoWtchout YouTube）

其中，一輛黑色保時捷更是整台車開到對向車道，讓騎士嚇到停車並快速騎到山壁旁躲避，深怕自己被撞到。原PO表示，「開超跑的猴子還是猴子。根本就是蓄意殺人了，還好我跟我朋友有防衛意識看到一群衝下來就靠邊走了。」

網友看完紛紛留言，「有時候我們不是討厭有錢人，是討厭有錢又沒人文素養的人」、「有錢買車卻不會開車，蠻可憐的」、「北宜清晨超跑都這樣開，有夠靠北」、「我跟同行友人經過畫面研判，這是前面煞車後面跟太緊來不及煞車所以才切出去，畢竟撞機車比撞跑車來得划算。還好前面遠遠看到有人揮手就提早減速靠邊了，不過人都沒事即是萬幸，後續還開玩笑感嘆沒被撞到，否則就能換車了」、「只要有錢有關係，連人命都不值一提了」。

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