嗆聲大哥的女人爆內戰！竹聯互打多人濺血　陸上頭等艙衰被砸爛

記者陳以昇／新北報導

新北市一名少年日前在新店區被擄走，後來全身瘀傷及刀傷被放回，少年的朋友為了討回公道，找來7名男子分乘2車，到中和區一家車行討公道，雖車行未開門營業，仍開車衝撞鐵捲門進去砸店，還將門口一部新車價近300萬的豐田Alphard砸毀，轄區警方獲報不到3小時，循線將8人逮捕，依聚眾滋事罪、毀損罪送辦。

▲價值近300萬的豐田Alphard被砸毀 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，17歲劉姓少年是竹聯幫平堂的成員，日前一名幹部的妻子與另一名竹聯幫信堂的林姓成員在臉書上互嗆，林男不爽帶了其他幫眾前去新店區談判，過程中，砍傷2人並將劉姓少年當街擄走，新店分局獲報迅速將林男等11人逮捕，事後少年也被釋放，但全身被毆傷且臉、手都有刀傷。

4日下午4時許，劉姓少年的朋友，26歲楊姓男子得知後，要替他討回公道，找來7名友人，分乘2部車，到林男常去的中和區一家車行，未料車行沒開，鐵門深鎖，一行人仍不收手，直接開車衝撞鐵門，衝進店內持球棒砸店，還將停在門口，號稱陸上頭等艙價值近300萬元的豐田Alphard商旅車砸毀後離開。

轄區中和分局獲報後，發現涉案的白色小客車往台64線逃逸，立即通報警網展開圍捕，轄區秀山所女警陳婉翎順利在秀朗橋匝道口將車攔截，當場逮捕車內范姓等4名男子，起獲犯案工具6支球棒，不到3小時隨即循線逮捕楊姓主嫌等4人到案，訊後依聚眾滋事罪、毀損罪送辦。

▼警方起獲犯罪工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）