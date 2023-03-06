警勾結「抓車女」查個資爽賺　大咖律師為他辯護「驚人背景曝」

記者黃宥寧／台北報導

知法犯法！北市警南港分局前交通分隊警員林信洋與「抓車」協尋業者製造假車禍，企圖詐領60萬保險金失敗，意外查出他與「抓車」吳姓女友，涉以警用系統查詢車主個資，加速協助車貸銀行追人扣車，小倆口共賺取54萬餘元獎金，甚至將錢花用在買車等開銷。士林地院今（6日）開庭，林替自己請來高檢署前檢察官蔡茂松替自己辯護。

▲南港分局前交通分隊警員林信洋攜邱姓學弟，配合從事抓車業者吳姓女友，涉以警用車籍查詢車主個資賺外快。（圖／記者黃宥寧攝）

林信洋案因前面「台版柬埔寨」開庭，延遲約2小時開庭，律師蔡茂松一入座就抱怨說「等了2小時！」，法官、公訴檢察官也頻頻致歉。

蔡茂松擁美國杜克大學法學碩士學位，曾任高檢署檢察官，轉任律師後，曾參與過前衛生署長涂醒哲遭誣指舔耳案、前總統馬英九被控洩密案、SOGO百貨股權案等多項官司訴訟，但他過去曾因同時向訴訟雙方收錢提供法律意見，被判刑10月、減刑5月確定，並因此遭律師公會懲戒。

開庭一開始公訴檢察官就問，黃姓告訴人有無和解意願，還說「和解你有錢拿，他也會被判刑」黃男回答，不太懂調解，想請求法院另安排調解，法官問林意見，林淡淡回「沒有想法」，黃男聽見這席話，激動說「沒意願就不用談，我民事訴訟還是可以提告」。

林認洩露國防以外秘密及違法搜集他人個人資料，否認圖利罪，解釋一切都是吳耀全（另名被告抓車業者）計畫的，自己只負責2020年10月23日時，吳耀全指示三菱車車主蕭男，於港東街逆向行駛撞賓士車，楊再假扮賓士車車主報案，他前往處理，也讓雙方自己解釋事故，自己也不知道是誰開的車，但還是開了不實交通登記單。

林的辯詞，也讓公訴檢察官憤怒說「你這樣狡辯會判更重，執法人員會怎麼做，你還裝傻」，他著急回答說「我只是幫忙朋友」更說這不是不法。

其辯護律師說，林行為不構成圖利原因有2個：

1、尋車獎金是買車人向銀行貸款買車，依動產交易法登記，車子屬銀行名下，銀行為了取回欠款車輛，交給信託公司，若有人能尋回欠繳貸款的車輛，銀行會提撥獎金，獎金也需繳稅，依高等法院見解，「不法利益」是所謂不法給付，銀行獎金非屬不法給付，不符合貪污治罪條例的不法利益構成要件。

2、銀行發給查車獎金和被告違法洩密罪的違法行為在法律上評價，是沒有對價關係，銀行並沒有叫被告登入警用系統查詢，更舉例說，違規者給警察獎金叫警察不要開罰單，這才是對價關係，更補充說，即使有查到車輛也不一定會停在登記的地址，而業者自己就有車輛系統APP，本來就有車籍資料。

▼蔡茂松律師。（圖／記者黃宥寧攝）

林信洋也說，民間開發的車籍系統APP本來就有車號、廠牌、顏色及登入地址，律師也說曾有問過那為什麼還要使用警用系統，得到回應是為了要確定是不是和抓車業者APP系統相同，因車輛是移動的，銀行登入的車主地址，不一定是車主地址，而民間APP有定位系統，會針對停放路邊或公眾停車場做定位，銀行車單下來會自動比對，有定位到車子就會去定位點看。

檢察官說「這樣行為就是違法，不要為了脫罪找藉口」，林跳針解釋「被起訴的車輛無法確定是因公查詢，還是要尋車才查詢」，其律師也說，林登入警用系統查詢不一定是尋到車輛時間，被起訴的15台車輛「查詢時間」跟「尋獲時間」時間差距甚大。

由於林對於犯罪細節仍有爭執，法官改訂庭期審理；黃姓告訴人最後盛怒說「林身為警察知法犯法應該加重其刑」，更說自己不是因為欠銀行錢被查個資，而是跟楊男有個人恩怨，導致全家資料被查，楊男也因違反個資遭判刑。

庭後，林信洋面對記者提問，均不回應，甚至以外套遮住自己的臉，加快步伐離去。