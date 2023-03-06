Joeman說「蛋白質加熱會流失」　正妹營養師2字回應狠打臉

▲Joeman表示，蛋白質加熱過程中會流失。（圖／翻攝Joeman YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber Joeman跟超商聯名推出7樣食品後炎上，他坦言會改善包裝等，並澄清「8倍歐姆蛋蛋包飯」確實有放到4顆蛋，但加熱過程中蛋白質流失，才會與營養標示中的數據有落差。針對蛋白質加熱後是否會流失，營養師程涵宇直接2字回應，「不會。」

Joeman過去在宣傳影片中提及，「8倍歐姆蛋蛋包飯」有放到4顆雞蛋，但商品上市後許多網友慕名購買，卻發現內容物不如預期，且營養標示數據明顯不符。對此，Joeman日前發文表示，標示不符的原因是「生蛋煮成熟蛋的過程中會有部分的蛋白質流失」，由於最後送驗的是熟食，才會出現數據有誤差的情況。

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對此，營養師程涵宇表示，生蛋煮成熟蛋的過程中，蛋白質是不會流失的。若以100克雞蛋的蛋白質計算，法國、美國的數據都顯示，煮熟後的蛋白質誤差並不大，最多誤差為法國的0.8克。

▲▼營養師程涵宇。（圖／翻攝營養師程涵宇臉書）



程涵宇指出，蛋煮熟後蛋白質及大多營養素都不會流失，只有多元不飽和脂肪酸、硒、鈣和維生素 A 的含量可能在煮熟後減少，因此大家可以安心煮安心吃，「煮熟的好處是可以讓蛋更好消化吸收，而且可以消滅開潛在的病原體。」

程涵宇表示，雞蛋含有脂質、蛋白質、維生素、礦物質和微量元素，而蛋白質是蛋白、蛋黃依據重量來平均分配，蛋黃則是含有較高的維生素、礦物質及脂肪，所以蛋黃一定要吃。另外，雞蛋也是蛋白質、維生素 A、鐵、維生素 B12、核黃素、膽鹼的成本最低的動物來源，以及鋅和鈣的第二低成本來源，「營養又經濟超方便的好食物，也是外食族好朋友，希望雞蛋的價格趕快穩定下來」。

▼程涵宇全文如下。（圖／翻攝營養師程涵宇臉書）

