傅達仁之子首度國會發聲　籲「尊嚴善終立法」減少痛苦、醫療負擔

▲資深主播傅達仁的兒子傅俊豪首度登上國會殿堂發聲，呼籲「尊嚴善終法」立法。（圖／國會直播）



記者陶本和／台北報導

「病人自主權利法」已實施4年，安寧緩和醫學學會前理事長、民進黨立委邱泰源6日召開「「病人自主權利法」公聽會，邀集各界專家發表意見；而資深主播傅達仁的兒子傅俊豪也首度現身，呼籲「尊嚴善終法」立法，讓身處痛苦的人，不需要像他的父親一樣，需要花費鉅資客死他鄉。

傅達仁過去因飽受胰臟癌之苦，不過因為台灣現行法規並不允許，這讓他只能遠赴瑞士，在家人支持下得到安樂善終。對此，邱泰源今召開「病人自主權利法」公聽會，邀集各界專家發表意見，檢討實施現況，而傅達仁的兒子傅俊豪也現身，並首度站上發言台。

傅俊豪表示，父親傅達仁過世之後，原本成立了人民團體要推動尊嚴善終，也有委員提案「尊嚴善終法」立法，但在推行過程中並不順利，加上疫情的關係，最終團體解散；而這次則是在民眾黨立委邱臣遠邀請下，首度來到國會殿堂發言。

傅俊豪說，父親在罹患胰臟癌末期的時候，已經歷左眼全盲、膽管阻塞，進出醫院數回，醫師告知他如果接受手術，會有五成的機率可以存活2年，但父親考量原本病況，接受治療後可能臥床不起，根本無法維持生活品質，且飽受化療之苦。

傅俊豪表示，父親曾經說過，如果可以讓他不痛，讓他正常吃飯，誰會想要去死。他說，父親在接受安寧緩和醫療的兩年期間，止痛藥一直加，最後加到最重、最強，都還是無法止痛。

傅俊豪說，父親藥物越吃越多，甚至昏迷不醒，病人跟家屬身心靈都受到很大傷害，父親也常常說，老了一身痛，為什麼不把醫療資源用在可以比他活更久的人身上。

因此，傅俊豪表示，台灣希望可以推動《尊嚴善終法》，允許接受安寧到一定程度仍無法減少痛苦的人，可以無痛地離開。他說，根據過去的調查，台灣民眾有高達9成支持，如果信仰不允許也可以不選擇這樣做，這才是病人真正自主。

最後，傅俊豪強調，尊嚴善終是在自主尊嚴的前提下，減少痛苦、減少醫療負擔，也可以減少親手殺死自己伴侶或親人的慘案。他呼籲台灣可以通過《尊嚴善終法》，讓身處痛苦的人，不需要像他的父親一樣，需要花費鉅資客死他鄉。