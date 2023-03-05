　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北春季限定美食「小海帶」　清炒就能吃出海洋鮮味

▲新北春季限定美食「小海帶」 清炒就能吃出海洋鮮味。（圖／新北市漁業處提供）

▲海女辛苦採摘「小海帶」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市東北角海岸地形多元，有峽灣、海蝕平台及沙灘，又位在黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，海洋野生動植物資源相當豐富，春季有萬里蟹、白帶魚、黑毛魚、白毛魚、小紫菜和小海帶等海洋野生動植物，現在正是「小海帶」的生長季節，新北市漁業處邀請大家品嚐東北角美味海鮮。

隨著四季更迭，新北市東北角海域生長各式各樣的海藻，生長期短，部分口感佳營養豐富，近期就能觀察到不少海人埋首在海邊尋找大秘寶「小海帶」。根據國立臺灣海洋大學海洋中心張睿昇博士在《臺灣百種海洋生物：大型海藻與海草》書中指出，小海帶外型如海帶縮小版，但與海帶無親戚關係，小海帶外觀呈褐色，葉片呈扁平帶狀無分叉，表面光滑邊緣具有波浪狀皺褶，單片或多片聚集生長。

▲新北春季限定美食「小海帶」 清炒就能吃出海洋鮮味。（圖／新北市漁業處提供）

▲遍佈在礁岩上的小海帶。

漁業處表示，小海帶生長季節短，1-3月為主要生長季，春季是最適合採收與食用小海帶的季節。小海帶富含多種人體必需的氨基酸、脂肪、醣類、維生素（葉酸、維生素Ａ、Ｂ、Ｃ等）及礦物質（鈣、碘、鋅及硒）等物質。海人們多選擇在東北角沿岸海浪拍打的礁岩邊，待海水退潮時進行，採摘小海帶的海女頭戴斗笠、腳穿防滑鞋，徒手採摘小海帶後，利用畚箕收集，之後放入收集袋中即可。

由於小海帶需藉由盤狀固著器來附著於礁岩上，因此經常會有小石礫與沙子附著其上，為了增加食用時口感與衛生安全，必須將其剪除後，再利用水沖洗洗淨才能料理。最能品嚐小海帶滋味的方式，就是「清炒小海帶」，富士海鮮餐廳的老闆娘楊晴惠指出，先在鍋中放入事先切好的蒜片與蔥段後爆香，再放入沖洗過的小海帶快炒，經過殺青後，藻體由褐色轉變為翠綠色，最後加入辣椒末進行配色，即可裝盤形成美味又爽口的漁村道地美食。

漁業處長張麗珍表示，現在為採捕小海帶時期，但提醒採捕其他海藻的民眾，為保持海洋資源，在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區，石花菜每年10月1日至隔年4月15日止及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日止都是禁採的，違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請大家共同遵守相關規定，詳情可上「新北市漁業處」官網查詢。

【更多新聞】

►贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

►基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

►帶雙胞胎兒看天燈「母摔車亡」　圓融行善團1人1千伸援23萬

►海上旅客來了！國際郵輪疫後3／7首航基隆　船客免費搭觀光巴士

ET快訊
快訊／林立、林子偉「背靠背」開轟！　中華隊8比4領先
快訊／陳子豪回敬陽春砲　中華隊6比4領先兄弟
蛋價明起再漲3元創新高　農委會：漲幅合理「每顆只貴0.3元」
快訊／被傳離開台灣　魔獸回應了
快訊／林書豪賽後變身「林老師」　現場開示
快訊／台中136縣道嚴重車禍！　22歲騎士無呼吸心跳
白安爸爸猝逝　「聊到一半突然哭了」
棄美籍當100%中國人　甄子丹「罕見受訪」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北春季限定美食「小海帶」　清炒就能吃出海洋鮮味

國際獅子會300F區捐卑南鄉醫療巡迴車　饒慶鈴贈感謝狀

黃偉哲首度出訪　率團參加日本東京食品展

雲林翁騎電動代步車20公里...田間小路迷航　熱心民眾報警助返家

行政院長陳建仁南下參訪台南國際蘭展　共賞蘭花與恐龍的奇幻世界

台灣跆拳道界傳捷報　新北姊妹花摘2金！帶回團體季軍獎盃

黃偉哲陪同陳建仁視察南台科大圓夢宿舍　盼成為青年新創團隊孵化基地

2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動　七股頂山賞鳥亭目睹252隻黑琵

台大雲林分院　打造「分級醫療和區域合作」典範

「in台南．無影藏」即日起徵件　人間國寶藝師陳啟村設計獎座

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

朋友倒車入庫技術不熟　他彎腰出奇招幫量距離

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

新北春季限定美食「小海帶」　清炒就能吃出海洋鮮味

國際獅子會300F區捐卑南鄉醫療巡迴車　饒慶鈴贈感謝狀

黃偉哲首度出訪　率團參加日本東京食品展

雲林翁騎電動代步車20公里...田間小路迷航　熱心民眾報警助返家

行政院長陳建仁南下參訪台南國際蘭展　共賞蘭花與恐龍的奇幻世界

台灣跆拳道界傳捷報　新北姊妹花摘2金！帶回團體季軍獎盃

黃偉哲陪同陳建仁視察南台科大圓夢宿舍　盼成為青年新創團隊孵化基地

2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動　七股頂山賞鳥亭目睹252隻黑琵

台大雲林分院　打造「分級醫療和區域合作」典範

「in台南．無影藏」即日起徵件　人間國寶藝師陳啟村設計獎座

想身體對抗卻慢一拍！　施晉堯：林書豪真的是球星

林立、林子偉背靠背開轟　中華隊8比4兄弟

超商貼「問路39元」公告遭酸：趕快倒一倒　老闆曝背後原因

「全動法」修正草案預告期6日結束　國防部揭下一步：不讓孩子上戰場

新北春季限定美食「小海帶」　清炒就能吃出海洋鮮味

VIXX睽違5年來台！　「安可興奮衝下台、加碼狂唱」嗨翻全場

蛋價明起再漲3元創新高　農委會：漲幅合理「每顆只貴0.3元」

遇到「印度最難國家考試」　ChatGPT輸了！

快訊／沒要走啦！魔獸被傳離台倒數傻眼回：我的天啊

情侶激戰到一半…「聽1聲音」男友突加速！媽隔天1句話讓她尬爆

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

地方熱門新聞

高雄電纜炸「人孔蓋飛天」畫面曝

朽木變黃金！新北三芝藝術家楊樹森讓漂流木有了溫度　

全中運網球場害摔慘　竹縣晚間回應

林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

彰化送肉粽路線曝！最後地點鄉民看傻

嘉義中埔「春嬉風鈴」八掌溪畔登場

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

百戶停電　高雄人孔蓋冒煙原因曝

2023台南古都國際半程馬拉松

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

酒駕拒測下場慘

棒球經典賽熱身賽斗六開打　警趁機宣導防詐

大鵬國小操場改建縮時紀錄　家長日增添健康味

台灣跆拳道界傳捷報　新北姊妹花摘2金

更多熱門

相關新聞

台灣跆拳道界傳捷報　新北姊妹花摘2金

台灣跆拳道界傳捷報　新北姊妹花摘2金

台灣跆拳道界在香港傳出捷報，江宜珊、江宜璇兩位選手，參加「第二十七屆亞洲城市跆拳道錦標賽」，以六戰全勝佳績摘下兩金，並帶回青少年女子組團體季軍獎盃。

贏補選增大位底氣　綠議員掛看板：全力支持賴清德

贏補選增大位底氣　綠議員掛看板：全力支持賴清德

三重外送員送餐途中猝死　保齡球式連撞4車

三重外送員送餐途中猝死　保齡球式連撞4車

新北老夫婦走斑馬線遭轎車撞　倒地送醫

新北老夫婦走斑馬線遭轎車撞　倒地送醫

大甲警扶跌倒翁　牽起30年兄妹情

大甲警扶跌倒翁　牽起30年兄妹情

關鍵字：

新北東北角小海帶

讀者迴響

熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

女兒溺斃「靈魂出沒媽媽婚禮」！最美靈異照惹哭人

你脾氣好嗎？選一把傘測出易怒度

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面