新北春季限定美食「小海帶」　清炒就能吃出海洋鮮味

▲海女辛苦採摘「小海帶」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市東北角海岸地形多元，有峽灣、海蝕平台及沙灘，又位在黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，海洋野生動植物資源相當豐富，春季有萬里蟹、白帶魚、黑毛魚、白毛魚、小紫菜和小海帶等海洋野生動植物，現在正是「小海帶」的生長季節，新北市漁業處邀請大家品嚐東北角美味海鮮。

隨著四季更迭，新北市東北角海域生長各式各樣的海藻，生長期短，部分口感佳營養豐富，近期就能觀察到不少海人埋首在海邊尋找大秘寶「小海帶」。根據國立臺灣海洋大學海洋中心張睿昇博士在《臺灣百種海洋生物：大型海藻與海草》書中指出，小海帶外型如海帶縮小版，但與海帶無親戚關係，小海帶外觀呈褐色，葉片呈扁平帶狀無分叉，表面光滑邊緣具有波浪狀皺褶，單片或多片聚集生長。

▲遍佈在礁岩上的小海帶。



漁業處表示，小海帶生長季節短，1-3月為主要生長季，春季是最適合採收與食用小海帶的季節。小海帶富含多種人體必需的氨基酸、脂肪、醣類、維生素（葉酸、維生素Ａ、Ｂ、Ｃ等）及礦物質（鈣、碘、鋅及硒）等物質。海人們多選擇在東北角沿岸海浪拍打的礁岩邊，待海水退潮時進行，採摘小海帶的海女頭戴斗笠、腳穿防滑鞋，徒手採摘小海帶後，利用畚箕收集，之後放入收集袋中即可。

由於小海帶需藉由盤狀固著器來附著於礁岩上，因此經常會有小石礫與沙子附著其上，為了增加食用時口感與衛生安全，必須將其剪除後，再利用水沖洗洗淨才能料理。最能品嚐小海帶滋味的方式，就是「清炒小海帶」，富士海鮮餐廳的老闆娘楊晴惠指出，先在鍋中放入事先切好的蒜片與蔥段後爆香，再放入沖洗過的小海帶快炒，經過殺青後，藻體由褐色轉變為翠綠色，最後加入辣椒末進行配色，即可裝盤形成美味又爽口的漁村道地美食。

漁業處長張麗珍表示，現在為採捕小海帶時期，但提醒採捕其他海藻的民眾，為保持海洋資源，在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區，石花菜每年10月1日至隔年4月15日止及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日止都是禁採的，違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請大家共同遵守相關規定，詳情可上「新北市漁業處」官網查詢。