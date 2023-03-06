公司拿爛車「賣他50萬」！上班數月卻0薪水　男哭：車貸越滾越高

▲立委何志偉（右）先前也曾協助另名受害者開記者會踢爆類似案例。（翻攝自何志偉臉書）

圖文／鏡週刊

寫著「月領7萬到12萬誠徵司機」的求才廣告在各人力網站隨處可見，實際上可能都是假求職真詐財！本刊接獲投訴，指一家車寶公司，利用被害人欲求職心理，要求須貸款購買超越行情的二手車，強調若無法配合就不聘用，等於還沒領薪水就欠下數十萬元，但員工正式上班數月後卻一毛錢也沒領到，氣得離職，更誇張的是，登記在名下的爛車根本賣不掉，積欠銀行的車貸愈滾愈高，苦不堪言，士林分局已收到多起類似案件，正擴大偵辦中。

受害司機陳男透過車寶貸款50萬元，沒想到公司給他的竟是一輛2016年出廠、里程數已達16萬公里，市價殘值不到20萬元的NISSAN轎車。陳自認只要照公司所說對工作有熱忱、對乘客有禮貌、有心想賺錢，就能獲得高收入，於是仍開這輛車上路載客。

▲陳姓男子向車寶公司應徵白牌司機，結果沒賺到錢還揹債。（讀者提供）

然而，他在北部東奔西跑載客，跑了2個月卻毫無進帳，因為車寶一直不發薪水給他，他心灰意冷，決定提出離職，沒想到車寶竟以疫情影響營運為由，表示公司無法依約繼續給付汽車貸款，雙手一攤、擺爛不處理，推翻當初「汽車在你名下、貸款公司付」的諾言，要陳自己想辦法。

▲▼車寶公司在網路上以高薪徵才，吸引很多求職者上鉤。（翻攝網站）

陳只能眼睜睜看著原本50萬元的汽車貸款，因為遲繳計入利息、違約金，短時間就累積成72萬元債務。且因無力償還，資產公司已經拖走他的車子準備拍賣，並向法院聲請強制執行，讓陳現在服務的公司扣押其三分之一的薪資，使他面臨信用破產的境地。

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