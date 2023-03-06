「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

▲車寶公司位於士林區大北路的據點已經人去樓空。



圖文／鏡週刊

寫著「月領7萬到12萬誠徵司機」的求才廣告在各人力網站隨處可見，實際上可能都是假求職真詐財！本刊接獲投訴，指一家車寶公司，利用被害人欲求職心理，要求須貸款購買超越行情的二手車，強調若無法配合就不聘用，等於還沒領薪水就欠下數十萬元。

但員工正式上班數月後卻一毛錢也沒領到，氣得離職，更誇張的是，登記在名下的爛車根本賣不掉，積欠銀行的車貸愈滾愈高，苦不堪言，士林分局已收到多起類似案件，正擴大偵辦中。

▼陳姓男子向車寶公司應徵白牌司機，結果沒賺到錢還揹債。



求職詐騙形態手法不斷翻新，有公司徵才主打高薪誠徵大台北、基隆、桃園司機，還宣稱可輔導取得職業駕照，無車、無經驗也能錄取，吸引不少求職者前往應徵，卻被無良公司的話術誘騙簽約貸款買車，殊不知這才是惡夢的開端！

▼車寶公司會以話術要求錄取者簽下貸款買車契約，強調保障雙方，事後卻違約。

新北市31歲的陳姓男子向本刊爆料指出，位於士林的車寶公司去年在求職網大打廣告徵求司機，強調「無車可、無經驗可錄取」，還說公司會提供車輛及客源，求職者只要對駕駛工作有一顆熱忱的心，就可月領7萬元至12萬元的高薪，他被徵才文案打動，前往當時位於士林區的公司應徵，沒想到卻一步步掉進詐騙集團設下的陷阱。



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