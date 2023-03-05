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一家四口阿里山玩3天2夜　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭

周女與2名友人消費的發票。（周女提供）

圖文／鏡週刊

台北市1名周小姐去年底向嘉義「阿里山英迪格酒店」，預訂今年228連假3天2夜住宿行程，當時官網無法下訂，改由友人向熟識飯店人員預訂，沒想到上周前往入住，櫃檯人員竟開出含早晚餐6萬9千元的高昂房價，還稱這是飯店的「浮動價格」機制，令周女質疑飯店住房資訊不公開，損害消費者權益。

「這實在太離譜！」周女日前剛結束228連續假期，立即向本刊投訴她們全家入住嘉義「阿里山英迪格酒店」不愉快經驗。周女告訴本刊，今年228連假2月25日到27日，她們全家2大2小共4人到嘉義遊玩，為了這次出遊計畫，她與友人早在去年11月就預訂3間房間，沒想到卻是惡夢的開始。

周女表示，她到飯店後，得知自己的房間是12坪，第一天CHECK IN詢問價格，一開始飯店櫃檯人員告知3天2夜的房價是6萬1千多元，她聽完此價格很訝異，心想「怎麼會這麼貴？」接著她又問：「有沒有含早晚餐？」飯店人員告知「沒有提供早晚餐」。

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「這也太貴了吧！」周女聽完內心一陣顫抖，尤其想到進入飯店時看到的周邊景像，鐵皮屋、光禿的林樹、視野不佳的第一印象，讓她很難接受這「有點貴」的房價，沒想到櫃檯人員接著稱「這是浮動價格」，讓她當下對何謂「浮動價格」感到不解，「訂房時價格不就該確定了！」

周女告訴本刊，這次行程早在去年11月透過友人訂房，才敲定這次出遊行程，當時飯店官網無法下訂，友人稱有認識飯店人員，才會透過對方下訂，但當時因官網還沒開放訂房，因此不知價格，直到入住當天才得知3天房價竟要6萬1千多元，真的不合理。

周女拍下飯店光禿林樹一景。（周女提供）

得知飯店沒有提供早晚餐，周女又詢問櫃檯一泊二食的價格多少，櫃檯人員竟答不出來，她光CHECK IN就花了1個多小時，後來櫃檯才告知幫我們找了1個專案還不錯，總價是6萬9千多元，含早晚餐。進一步詢問得知早餐含稅是1人924元，晚餐是含稅1人3350元，這還是住宿房客才有的優惠價，總計2個大人2天的早晚餐要價1萬7千元。

周女心想房價6萬1千元若加上2天早晚餐的1萬7千元，比飯店提供的專案6萬9千元貴上許多，只能硬著頭皮選擇了飯店提供的6萬9千元專案價簽約。

在3天住宿期間，周女曾打卡，有朋友看到後，詢問價格與飯店服務品質是否值得？結果有1位朋友稱，她3月1日要去入住，因為是平日，她住2晚僅要價2萬6千元，讓周女懷疑平日、假日價格真得差這麼多嗎？

沒想到27日退房時，向飯店櫃檯人員反應價差問題，沒想到櫃檯人員告知，當初訂房房價是2萬3千元(含早餐但不含15%稅)，讓她當場驚覺被騙了。周女CHECK IN時櫃檯說6萬1千元不含早餐；CHECK OUT時改口說查了當時訂房資料，她們是訂2萬3千元（含早餐但不含稅）。

「我是住完房才知道真相，感覺被騙了！」周女也抱怨，晚餐內容根本不值3千多元，櫃檯人員一直稱「房價是浮動價格」，這很不合理，感覺飯店是「就地起價」。訂房時官網不能用，退房才知當初訂房就是一天2萬3千元。

周女說，她與另2名友人家庭含淚入住完3天2夜行程，每個家庭都付出6萬多元的高貴費用，但想到飯店有許多鐵皮屋設施，入住房型也僅12坪，價格與實際住房品質不對等，連假也不可能貴到這種地步，感覺很不值得！

對於周女指控內容，本刊3月4日去電嘉義「阿里山英迪格酒店」查證，但至截稿前未獲回應。

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