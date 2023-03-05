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南韓市場深夜失火「像被炸過」！　酒醉失憶男縱火辯稱：不記得了

▲▼南韓仁川現代市場4日深夜遭到人為縱火，宛如遭到砲轟的戰爭現場。（圖／CFP）

▲南韓仁川現代市場4日深夜遭到人為縱火，宛如遭到砲轟的戰爭現場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川現代市場昨（4）日深夜突然傳出熊熊大火，高達55處的商家慘遭祝融吞噬，在店舖內過夜的商人們從睡夢中驚醒，消防當局緊急出動5至6處的人力前往現場滅火，直到經過近3個小時才成功撲滅火勢，幸好無人傷亡。今（5）日，警方終於逮捕到縱火的男子，當時男子仍處於酒醉狀態。

根據《韓聯社》，位於南韓仁川廣域市東區松林洞的現代市場4日晚間11時38分開始冒出熊熊大火、火光直竄天際，市場內共212處的店鋪中就有55間商家受害，直到5日上午市場入口處仍充滿刺鼻的氣味，宛如遭到砲擊、轟炸的戰爭現場，店家招牌全都散落一地，就連商家的鋼筋建物也宛如破碎的龍鬚糖般散落各處。

店家內部堆放的蔬菜、日常生活用品全都被火勢燒到肉眼無法辨識，店家的玻璃窗也因此碎裂，而因為電力供應尚未修復，即使大白天仍顯得烏漆墨黑。受害店家向仁川市長劉正福訴苦，表示電力修復前根本就無法做生意，甚至因為停電，冷凍、冷藏食材只能在冰箱裡放到壞掉。

警方調閱現場監視器畫面後，確認起火原因是人為縱火，5日上午9時50分在縱火犯住處逮捕一名年約40多歲的酒醉男。

仁川中部警察署指出，該名男子總共在5個地點縱火，包括在現代市場內的鍋碗店等3個地點縱火，以及走出市場後在教會前的垃圾堆點火，畫面顯示他並未持汽油等易燃物，初步研判是透過打火機連續縱火，縱火時間約為10多分鐘。

▲▼南韓仁川現代市場4日深夜遭到人為縱火，宛如遭到砲轟的戰爭現場。（圖／CFP）

▲▼南韓仁川現代市場4日深夜遭到人為縱火，宛如遭到砲轟的戰爭現場。（圖／CFP）

不過該名男子在接受警方調查時否認犯案，辯稱自己喝醉酒後完全失去記憶，根本不記得自己曾到訪過市場、也忘記自己究竟是怎麼回到家。

現代市場商家們聽聞該名40多歲男子被警方逮捕的消息後，直言該男平常就是市場裡令人頭痛的話題人物，經常在喝醉後來到市場內鬧事。64歲金姓商人透露，「我還聽說，那個男的好幾天以前曾在喝醉後，與出動至現場的警察爆發衝突。聽說，他昨天向某個店家瘋狂討酒喝，因為店家不給，他才終於大發雷霆，走出市場後，又再走回來縱火。」

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