馬祖官兵沙灘求救「想吃肉」！過來人再曝1慘況：最誇張是缺瓦斯

▲國軍在沙灘上留言「想吃肉」。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

馬祖莒光鄉貨船已20天沒有運補，導致島上缺乏肉品蔬菜，就有駐防官兵在沙灘上寫著「沒有肉，肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字。事情曝光後引起外界熱議，不少PTT鄉民看到直呼太扯，「和平時期，前線搞到缺物資？」也有過來人指出，「船沒來，缺物資幾乎都會發生，之前最誇張是缺瓦斯」。

曾競選連江縣莒光鄉鄉民代表的61歲「網紅老兵」陳竑任在臉書表示，馬祖莒光鄉斷糧危機老是浮上檯面，島上缺乏肉品蔬菜，甚至軍隊也出現糧食危機，疑似有官兵在西莒島沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」等語，感嘆「有誰能幫離島軍民解決困境？」國民黨立委馬文君也在臉書透露已接獲陳情，立即要求國防部查處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，馬防部說明，近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。今（6）日上午7時以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載；而C-130運輸機也將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

相關新聞被轉至PTT掀起網友討論，「國軍沒肉吃很嚴重」、「講真的這滿丟臉了，第一次看到這樣」、「還沒開戰就吃罐頭，開戰剩什麼？」「太慘了，說是前線，連一個月蛋白質用量都不夠」、「好慘，沒肉之前電纜也斷了，沒肉沒網路」、「和平時期就沒補給，打仗是不是直接斷糧」、「問題點應該是全島沒補給物資的問題」、「還好我退了」、「比較可怕的是非戰時竟然會一個月沒補給」，還有人透露，「船沒來，缺物資幾乎都會發生，之前最誇張是缺瓦斯」。

▲▼網友討論。（圖／翻攝自PTT）

國防部長邱國正6日在立院受訪，針對此事坦言國防部有不夠周延的地方，今日C-130會運補物資，也保證自己擔任國防部長期間不會再發生此事。至於官兵透過沙灘寫字，才能抒發「沒肉吃」的心聲，他認為要檢討領導幹部、要追究這件事，雖然不會懲處，但要詳加來檢討。