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快訊／雞蛋今起每顆漲0.3元　陳吉仲喊尊重：市場機制穩定產銷

▲▼快訊／雞蛋今起每顆漲0.3元　陳吉仲喊尊重：市場機制穩定產銷。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳吉仲今天前往聯席委員會備詢。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國內雞蛋供應量吃緊，中華民國蛋價委員會宣布雞蛋批發價6日開始「每台斤調漲3元」，引發高度關注。農委會主委陳吉仲上午受訪說，禽流感造成生產成本上漲，每一顆蛋大約增加新台幣0.3元，漲幅在6％以內，「期待市場機制的運作，能讓整個產銷秩序更穩定，農委會尊重市場機制的運作結果。」

立法院聯席委員會今天上午審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請行政院主計總處、財政部、國發會、內政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農委會、衛福部、文化部等相關部會首長與會備詢。

陳吉仲會前受訪說，蛋農和蛋商有個價格審議委員會，最近國內中南部禽流感，造成蛋農生產成本上漲，所以蛋農及蛋商決定批發價由每台斤52元變55元，產地價由42.5元變成45.5元，每一顆蛋大約增加0.3元，漲幅在6％以內。

陳吉仲指出，期待市場機制的運作，能讓整個產銷秩序更穩定，農委會尊重市場機制的運作結果。

此外，陳吉仲說明，農委會除了3月底從澳洲進口500萬顆以外，陸續還會從其他國家進口，盡快補足缺口，加工的部分還會再調度，盡全力調度所有雞蛋給國人及消費者來使用。

媒體追問，每顆蛋漲0.3元是否影響到消費者？陳吉仲說，對於消費者或一些店家受影響，農委會全力滿足雞蛋所需，另將在各地推平價專區，例如此次「疫後特別預算案」特別在農村、社區提供幸福餐盒，以及價格合理、大家可以消費得起的農漁產品。

另對於行政院長陳建仁日前指缺蛋狀況3月就會緩解，但目前是否仍有50萬至80萬顆缺口？陳吉仲回應，農委會極力透過加工調度和進口，來補足這個缺口，而且現在中南部氣溫開始回穩，禽流感在這個月的影響會陸續減少，所以雞蛋產量將陸續恢復的正常水準。

▲▼快訊／雞蛋今起每顆漲0.3元　陳吉仲喊尊重：市場機制穩定產銷。（圖／記者呂晏慈攝）

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