「蛋荒難解」產蛋雞數再減22萬隻　農委會：第2批澳洲進口蛋快來了　　

▲國內蛋荒持續延燒，市場掀起搶蛋潮 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒仍看不到盡頭，已有許多餐飲業者陸續宣布調整品項、甚至停業。根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3079萬隻，再減22萬隻，而雞蛋每日生產量維持11萬2千箱，仍無法供應市場所需。農委會畜牧處長張經緯說，預計最快本周會有第2批澳洲進口雞蛋，也持續向新加坡、泰國、日本等國爭取蛋源，盼紓解3月蛋荒。

為解決國內蛋荒短期需求，農委會啟動「短期專案進口」殼蛋、液蛋，預計至3月底前達到500萬顆的進口量，第一批從澳洲進口的36萬顆雞蛋日前已經抵台，離500萬顆的進口目標仍有一段距離。

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張經緯表示，第二批進口雞蛋來源國仍以澳洲為主，因為世界各國都在搶蛋，數量還在爭取中，除了澳洲之外，目前也積極與新加坡、泰國、日本等國家洽談，進口成本因出口的位置、航運交通不同，若供貨穩定，也可走海運，海運約14至16天抵達，會朝3月500萬顆目標努力。

張經緯透露，這次從澳洲進口雞蛋，加上運費等每顆單價約12元，而供應給加工業者是以產地價加3元、每台斤45.5元的大運輸價格，每顆約4.5元，中間每顆7.5元的價差，農委會會全部吸收。

行政院和農委會日前承諾3月份應可解決缺蛋問題，但農委會主委陳吉仲昨（1日）赴立院備詢，立委追問蛋荒到底何時可解？陳吉仲卻說，3月主要是透過進口雞蛋來滿足消費者，坦言目前雞蛋每天產量約11.2萬箱，要回到每天12萬箱的水準，預計還要再2、3個月才會慢慢恢復。