立委追問何時不缺蛋　陳吉仲認了：國內產能還要2、3個月才能恢復

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒未解，行政院和農委會日前承諾，3月份應可解決缺蛋問題。農委會主委陳吉仲今（1日）赴立院備詢，立委追問蛋荒到底何時可解？陳吉仲表示，3月會透過進口與加工業者調度，滿足消費者的雞蛋需求，但坦言國內產蛋量要回升，還要再2、3個月才會恢復。

立法院經濟委員會今邀請國發會、經濟部、公平會、財政部及法務部等部會，到立法院進行「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」專題報告並備質詢。

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立委曾銘宗質詢時數度追問陳吉仲，到底何時不缺蛋？陳吉仲回應，如果短期進口專案和加工業者調度的好，希望這個月可以解決；曾銘宗追問是否代表「月底就不缺蛋」？陳吉仲說，這個月是透過進口雞蛋來滿足消費者，但坦言目前雞蛋每天產量約11.2萬箱，要回到每天12萬箱，預計還要再2、3個月才會恢復。

曾銘宗質詢，有農業專家質疑，農委會從澳洲進口 36萬顆高價雞蛋，加上運費恐倒貼3000萬元。陳吉仲說，這次走空運比較貴，平均一顆進口雞蛋約12元，每顆比國內蛋價貴6元，這次進口36萬顆，價差就是這些數字，農委會農損基金都有編列相關產銷調節預算，會全額吸收增加的成本。

曾銘宗進一步指出，繼缺蛋後，市場又傳出缺雞肉，農委會是否可保證何時不缺雞肉？陳吉仲說，國內雞肉本來就不缺，除了美國進口雞肉外，國內還有很多優質禽肉可供選擇，根本「沒有缺雞肉這個議題」。曾銘宗揚言明天就去菜市場、全聯買雞肉，看看到底缺不缺；陳吉仲隨即說：「委員，我可以跟你一起去」。