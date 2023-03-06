沙灘留言「都沒肉吃」！61歲網紅老兵拍下求援訊息　驚人背景曝光

▲馬防部官兵在沙灘留言「沒有肉吃」。（圖／翻攝自陳竑任臉書）



記者莊智勝／台北報導

馬祖莒光鄉貨船已20天沒有運補，島上缺少肉品、蔬菜，疑似有駐防官兵苦苦支撐不下，在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字，畫面曝光後引起輿論譁然。而這張「沙灘求援照」的拍攝者也大有來頭，正是曾參選莒光鄉鄉代、61歲退伍的「網紅老兵」陳竑任，當地人都稱他為「達哥」。

陳竑任在臉書寫下，「熊熊開車回來停好，也適逢退潮，望著沙灘，看了這些字，了解到軍中弟兄就為了貨船沒開無法運補，簡簡單單的幾個字發表了他們的心聲。有誰能幫離島軍民解決困境？斷糧危機老是浮上檯面！」

畫面中，退潮的沙灘上寫下幾個大字，「不要罐頭」、「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭、泡麵」。畫面曝光後引起全台熱議，此外，也有一名自稱「馬祖阿兵哥」在爆料公社App表示，伙食補給船已經1個月沒有開船，島上的大家都已經快撐不下去了，他甚至形容自己駐防的地區是「被斷糧的馬祖，國防部放棄的外島」，最後期盼軍方能出動C-130運輸機幫忙運送補給。

▲陳竑任去年曾代表民進黨參選鄉代。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

這位曝光馬防部官兵困境的「網紅老兵」陳竑任是台南人，雖然已年逾61歲，且也非連江人，但退伍後就留在當地，與馬祖有相當深厚的連結，迄今已20餘年，去年底還曾代表民進黨參選莒光鄉鄉民代表，還在臉書上經營社團「我愛西莒」，擁有9000多名社員，個人臉書也有逾2000追蹤。

此次陳竑任為馬防部官兵發生，批露島上困境，也引起立委關注，要求國防部查處。陸軍馬祖防衛指揮部5日表示，負責運補冷凍副食品的軍租民船，近期因海象不佳延航，也因故障維修而無法運補，而改為各島就地採買，而莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足，網傳所稱僅有白米並非事實。

馬防部表示，已經協調南竿肉商6日調撥冷凍肉品補給莒光地區，且司令部對於官兵生活照顧極為重視，考量到後續軍租民船仍有延航之虞，6日起將以C-130運輸機採空運方式空運副食品，滿足官兵需求。

▼「網紅老兵」陳竑任。（圖／翻攝自陳竑任臉書）