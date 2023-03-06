馬祖官兵「主菜是白飯」！斷補20天　沙灘寫字求救想吃肉

▲馬祖疑似有軍人在沙灘寫字求救「沒肉吃」，肚子餓只能吃罐頭泡麵。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

離島的物資運送，面臨長期的困境，馬祖莒光鄉貨船已20天沒有運補，導致島上缺乏肉品蔬菜，甚至疑似有駐防官兵在沙灘寫下，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字，許多立委接獲陳情消息後，要求國防部立即查處。

曾競選連江縣莒光鄉鄉民代表的61歲「網紅老兵」陳竑任5日在臉書表示，馬祖莒光鄉斷糧危機老是浮上檯面，島上缺乏肉品蔬菜，甚至軍隊也出現糧食問題，疑似有官兵在西莒島沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」等語，讓他感嘆，「有誰能幫離島軍民解決困境」。

另外，也有一名自稱「馬祖阿兵哥」在爆料公社App表示，伙食補給船已經1個月沒有開船，島上的大家都已經快撐不下去了，他甚至形容自己駐防的地區是「被斷糧的馬祖，國防部放棄的外島」，最後期盼軍方能出動C-130運輸機幫忙運送補給。

▲針對部隊缺肉一事，馬文君直言，除非天候因素，否則船公司怎麼可以不運補。（圖／翻攝自李問臉書）

國民黨立委馬文君接獲陳情後，立即要求國防部查處，表示除非天候因素，否則船公司怎麼可以不運補，「在台海情勢險峻時，如果還要前線軍人只能在社群以爆料的方式求救，那三軍統帥和國防部還有什麼底氣，讓家長放心孩子兵役延長」、「浪大，船快一個月不開和委外補給的船壞了，都不是理由！」

▲李問表示，「莒光貨船已經20天沒開，莒光商店和民生物資已經大受影響」。（圖／翻攝自李問臉書）

民進黨連江縣黨部主委李問也說，他收到馬祖莒光鄉親的陳請，表示莒光貨船已經20天沒開，莒光商店和民生物資已經大受影響，「馬祖秋冬之際，確實容易因東北季風影響到船期，馬祖鄉親都知道，主政者也明白。然而，令人無法接受的是，明明大家都知道這種風險卻仍無作為，一再讓斷糧的事件發生！」

李問直言，莒光去年10月就因為停航20天，出現了民生物資缺乏的情況，「很可惜，同樣的困境一再發生，為何遲遲無法解決，到底是主政者無心，還是在協調船隻上，遇到什麼問題」、「連江縣政府必須要盡速向莒光的鄉親說明，並拿出有效的解決辦法」。

陸軍馬祖防衛指揮部5日表示，負責運補冷凍副食品的軍租民船，近期因海象不佳延航，也因故障維修而無法運補，，而改為各島就地採買，而莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足，網傳所稱僅有白米並非事實。

馬防部表示，已經協調南竿肉商6日調撥冷凍肉品補給莒光地區，且司令部對於官兵生活照顧極為重視，考量到後續軍租民船仍有延航之虞，6日起將以C-130運輸機採空運方式空運副食品，滿足官兵需求。