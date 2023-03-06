馬祖官兵沙灘留言怨沒肉吃　拍照老兵驚人背景曝光

記者黃翊婷／綜合報導

馬祖莒光鄉貨船已20天沒有運補，近日疑似有駐防官兵在沙灘寫下，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字，引發各界關注。而拍下這一幕的人是有「網紅老兵」之稱的陳竑任，他在馬祖莒光生活和做工超過20年，還創辦臉書社團「我愛西莒」，目前社團累積追蹤者已達到9118人，還曾參與爭取民進黨提名，參選莒光鄉鄉代，堪稱在地的「另類網紅」。

▲陳竑任拍下沙灘上的「留言」。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

陳竑任5日在臉書表示，馬祖莒光鄉斷糧危機老是浮上檯面，島上缺乏肉品蔬菜，甚至軍隊也出現糧食問題，疑似有官兵在西莒島沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」等語，讓他感嘆，「有誰能幫離島軍民解決困境」。國民黨立委馬文君也表示已經接獲陳情，希望國防部立即查處。

▲陳竑任堪稱是莒光鄉在地的另類「網紅」。（圖／翻攝自民進黨連江縣黨部主委李問臉書）

拍下照片的陳竑任綽號「達哥」，是一名退伍老兵，去年曾參與爭取民進黨提名，參選莒光鄉鄉代，61歲的他自從退伍之後，在2000年前往馬祖施做南竿機場，2001年再到西莒做派出所、馬路和整修軍方營區，也曾經至東莒施做大埔村的馬路工程、正泰養雞場，「來到馬祖莒光生活和做工，至今也超過20年，馬祖可說是我的第二個家了」。

陳竑任還在2014年成立臉書社團「我愛西莒」，至今已累積9118名追蹤者。他表示，這20年來，看到馬祖一直在發展，他覺得很高興，但回過頭看居住的西莒，相比四鄉五島的發展，西莒卻停滯不前，實在讓人感到落寞，而創立社團之後，有許多曾經在西莒當過兵的人，都會進來社團看照片，也一直在互動留言，回憶起以前當兵的事情，講得很感動。

如今，卻傳出駐防官兵面臨沒有肉品、蔬菜可吃的窘境，引發各界關注。對此，陸軍馬祖防衛指揮部5日表示，負責運補冷凍副食品的軍租民船，近期因海象不佳延航，也因故障維修而無法運補，而改為各島就地採買，但莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足，網傳所稱僅有白米並非事實。

馬防部表示，已經協調南竿肉商6日調撥冷凍肉品補給莒光地區，且司令部對於官兵生活照顧極為重視，考量到後續軍租民船仍有延航之虞，6日起將以C-130運輸機採空運方式空運副食品，滿足官兵需求。