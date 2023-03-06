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社會 社會焦點 保障人權

自閉院生遭虐到橫紋肌溶解亡　教養院3員工重判！她冷眼看也慘了

記者黃翊婷／綜合報導

28歲李姓院生患有重度自閉症，前年7月竟遭德芳教養院員工綑綁施暴，導致全身多處挫傷、顱內出血、局部腦實質浮腫及橫紋肌溶解症，最終因惡性高熱及代謝性衰竭死亡。苗栗地院日前重判林姓、賴姓員工8年10個月、7年10個月有期徒刑，沒有參與動手施暴的周姓員工也被判處7年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲苗栗造橋1間私人寄養院，29日傳出28歲院生在院內遭毆昏迷，經緊急送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲李姓院生遭虐待致死。（圖／ETtoday資料照，下同。）

判決書中提到，李姓院生2021年7月29日中午出現情緒不穩、躁動等情形，行政助理賴男竟在寢室內徒手打他耳光，再以拳頭毆打臉部、胸部、腹部以及背部；社工林男也徒手打他耳光及拍打臀部，並讓生活服務員周女拿來按摩拍繼續打，打完之後由賴男以束帶將人綁住，然後鎖住寢室離開。

大約1個小時之後，賴男拿著繩子返回李姓院生的寢室，將他的雙手、雙腳綁住，過程中周女都在寢室外面鎖門「把風」。同日下午2時許，李姓院生掙脫繩索從寢室窗戶逃出，但隨即被教養院員工發現，再度被帶回寢室，這次賴男手持金屬材質掃把柄毆打他的大腿後側，接著用周女遞來的按摩拍拍打他的臀部，打完之後再用紅色塑膠繩綁住他的雙手雙腳。

3人無視李姓院生在寢室內持續反抗、尖叫，也沒有即時檢查他的身體狀況，適時鬆綁或補充水份，最終導致他因為身體肌肉處於長時間的過度活動、緊縮，又無法獲得治療，進而引發橫紋肌溶解症，併發局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血，最終因惡性高熱、代謝性衰竭，於當日下午5時許不治死亡。

▲院生家長得知消息後，也趕忙前來詢問狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲李姓院生的母親希望教養院永久停業。

事情曝光之後震驚社會，檢方依私行拘禁致死、傷害等罪起訴林男、賴男以及周女。李姓院生的母親悲痛表示，3人在偵訊期間不斷否認犯行，希望法官重判，「（他們）一點悔意都沒有！」

苗栗地院法官認為，林男在整起案件中屬於主導性決策者角色，犯後又矢口否認犯行，並將管教責任推給其餘2人，因此認定他犯後態度不佳；賴男則對上述犯行坦承不諱，有勇於面對自己過錯並承擔應負責任之心，犯後態度尚可；周女同樣認罪，但否認曾動手毆打，審判終了前數次對被害人家屬道歉，犯後態度普通。

法官表示，3人至今均未能獲得被害人家屬原諒，也沒有達成和解，被害人家屬仍希望從重量刑，最終依共同犯私行拘禁致人於死罪，判處周女7年2個月、林男8年10個月、賴男7年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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