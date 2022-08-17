載600公升汽柴油圖火攻苗栗院檢　調解雖成立仍判刑定讞

▲湯姓男子將600公升的汽柴油，倒在苗栗地院大廳。（圖／記者陳凱力攝）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗當地湯姓男子，認為自己祖產遭拍賣遇到司法不公，竟在2018年9月間，帶著600公升的汽柴油，潑灑在苗栗地院、苗栗地檢的大廳，企圖引火，還好被壓制帶回，沒有造成意外。事後院檢與他成立調解，但台中高分院更一審還是將他判刑8月。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

本案發生於2018年09月間，下午3點多，苗栗湯姓男子（69歲）開著小貨車，載著7大桶的汽柴油到苗栗地院門口。現場人員正準備出聲告知該處不能停車，結果湯男一下車便迅速將七大桶汽油翻倒在大廳，並大罵「司法不公」、「你們不要過來」；法警趕快將他制伏，湯男被制伏後仍大罵「警察、檢察官、法官都是強盜」、「警察司法都是畜生不如的官員，睜眼說瞎話」、「黑白造反亂辦案」，還揚言要自焚。警方除了現場查扣7大桶、共600公升的汽柴油以外，還在他口袋中發現多個土製汽油彈、打火機。

湯男被帶回偵訊，他供稱因為自己祖產遭拍賣，受到司法不公平待遇，所以才會對法院、地檢署潑灑汽油，表達不滿。檢方依照「預備縱火燒燬現供人住宅」罪嫌，對他提起公訴。

法院審理時，湯男卻翻供，辯稱自己動手前有先撥打電話給警局自首，就是希望不要傷及無辜；此外，他所載來的300公升柴油是不能燃燒的，另外300公升汽油中，150公升是要帶回家使用，其餘的150公升汽油是打算自焚使用，是因為警察上前來制止他，他才到汽油威嚇他們，並無燒毀法院、地檢署的意圖。

一審將他判刑3年8月，上訴二審後，湯男與苗栗地院、地檢達成調解，支付清理油料費用9萬元，台中高分院二審輕判他5月、緩刑5年。沒想到湯男不服，還上訴最高法院，經撤銷發回後，台中高分院更一審審理後，審酌苗栗地院、地檢都具狀指述本案不能輕縱，建請嚴懲湯男；另外更一審也認為湯男「迄今仍否認存有放火之主觀犯意，顯見被告猶未能正視己非，難認有真摯悔悟之態度。」改將他判刑8月。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

▼湯姓男子宣稱司法不公。（圖／記者陳凱力攝）

