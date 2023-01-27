17歲乾妹和包養男車震　他拍窗救人遭控仙人跳！結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗黃姓男子聽聞乾妹妹A女（17歲）抱怨不想再被葉姓男子包養，而且對方喜歡在黑暗處發生性行為，他擔心乾妹妹發生危險，於是在2020年7月間透過手機定位前去「救援」，果然目睹兩人正要車震，急忙拍窗制止，沒想到卻被認為是仙人跳，雙方鬧上法院。苗栗地院審理後認為黃男的行為符合抓捕現行犯，最終逆轉判他無罪。

▲黃男得知葉男要帶乾妹妹去漁港車震，立即叫上朋友趕去救人。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

黃男在判決書中主張，乾妹妹A女說過不想再與葉男從事包養性交行為，而且對方喜歡在黑暗處做愛，他也覺得這樣不妥，於是建議乾妹妹外出時可以開啟手機定位功能，用以確認行蹤；2020年7月7日葉男再度邀約出遊，A女便開啟手機定位功能，他收到訊息後隨即叫上朋友前往漁港救人，抵達現場果然看到兩人已經脫下褲子準備辦事，因此立刻猛拍車窗制止。

黃男表示，當下覺得葉男是在做犯法的事，才上前拍打車窗制止，後來葉男想要開車逃離，他情急之下伸手打開車門並將人強拉下車，導致對方手臂受傷，沒想到卻遭指控為仙人跳，「我不認為我有構成犯罪」。

A女表示，自己確實和黃男提起過包養的事情，也約定過外出要開啟手機定位功能以便追蹤，事發當日她一出門就開啟手機定位功能並告知乾哥哥，和葉男大約是在晚間9時許抵達漁港，當時車門只有關上，沒有上鎖，乾哥哥趕抵現場就過來拍車門，葉男才上鎖，直到她說出乾哥哥的身分，葉男才開鎖讓她下車，雙方對話期間有起爭執，但沒有動手或激烈拉扯。

獲報前往現場處理的警員也證稱，當日有兩次報案紀錄，一次報案內容是主張對方仙人跳，另一次報案內容則為發生糾紛，警方到場時，雙方人馬都站在車外，黃男直接上前說明事發經過，葉男則懷疑自己遭到仙人跳。

苗栗地院法官認為，A女自2020年1月間開始接受葉男包養，並數次在租屋處、漁港等地發生性行為，透過性交換取生活費，這部分葉男確實違反《兒童及少年性剝削防制條例》，已被法院判刑確定；而黃男抵達事發現場時，葉男和A女已經脫下褲子，正要進行性交行為，可見葉男有當場實行違反《兒童及少年性剝削防制條例》之犯罪行為，黃男認定他為現行犯，自可憑信。

法官接著指出，對照警員、黃男、葉男以及A女的證述，可以確認黃男確實曾阻攔葉男駕車離去，但在葉男表示希望報警時，便立即放手並報案，警員到場之前都未再對葉男進行強制或傷害行為，之後也十分配合警員處置，他聲稱拉住葉男是為了逮捕現行犯，應為真實，而且依法令逮捕現行犯的行為屬於刑法上不罰之行為，最終判他無罪，全案仍可上訴。

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