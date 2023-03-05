揭林明溱敗選國民黨警訊　秦慧珠：2024沒有樂觀的餘地

▲南投立委補選，國民黨的林明溱落敗。（圖／記者高堂堯攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨2022九合一大勝後吞下首場敗仗，南投縣第2選區立委補選結果出爐，藍營的林明溱輸給民進黨的蔡培慧，引來各界討論。國民黨台北市議員秦慧珠指出，她早已預感到林明溱選情不妙，國民黨除了要檢討敗選原因外，更要警惕，未來2024總統、立委選舉，都沒有樂觀的餘地。

秦慧珠表示，2月底她才在臉書上發表「林明溱打的贏賴清德嗎？」的文章，而接下來國民黨全黨團結力挺林明溱，連鴻海創辦人郭台銘都表態支持，原本期望可以有好消息，但可惜仍輸了選舉，因為相對而言，民進黨也是府院黨媒傾朝而出，攻勢凌厲。

秦慧珠說，林明溱這一仗，有人形容是龜兔賽跑先盛後衰，雖然後來打的賣力，但已失去先機。不過還是要給他加油打氣，而國民黨在藍軍優勢區輸了，除了要檢討敗選原因外，更要警惕，未來2024總統、立委選舉，都沒有樂觀的餘地，國民黨中央、藍軍支持者都要以此為鏡。

南投縣第2選區立委補選，蔡培慧以4萬5218票，打敗林明溱4萬3293票，同時這是自2008年單一選區兩票制實施後，民進黨睽違15年再度在南投攻下立委席次。

對此，國民黨主席朱立倫表示，「我們努力不夠，這場選戰我們沒有成功，對不起大家！」但仍感謝南投所有朋友們站出來投票，展現台灣的民主，更要感謝在基層每一位辛苦打拚的志工們、支持者，還有林明溱、縣長許淑華以及到南投力挺林明溱的每一位縣市長與民意代表，謝謝大家一起努力，大家都盡了最大的努力。