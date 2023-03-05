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小三小四為他「街頭扯髮互毆」　76歲男主角現身：我就風流一生

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市3日晚間發生一起小三、小四為了一位76歲李姓男子在馬路上打架，雙方爆發激烈口角且互相拉扯頭髮「戰況激烈」，員警趕到後使用辣椒水，好不容易才把雙方分開。兩人衝突的核心，李男事後出面道歉，表示他的2位女友都沒有錯，一切都是他的不對，他就是這樣風流一生。

今年76歲的李男雖然已經結婚，有元配妻子，仍與67歲黃姓女子交往40多年且育有2子女，兩人早年合作經營生意，當初黃女在經營當鋪，他則在當鋪外賣二手車，某次有客人拿房子抵押借款，但最終客人無力償還而流當，他因此靠賣房賺了一筆錢，後來開始收購人家急賣的房子轉手致富，有錢之後開始女友一個換過一個。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲李男已婚，但仍與黃女交往，雙方甚至育有2子女。（示意圖／翻攝自pixabay）

黃女的妹妹表示，姊姊當初因為工作與李男在一起，後來姊姊懷孕生下了李男的小孩後，曾在婆婆與元配面前下跪喝「媳婦茶」，雖然兩人沒有登記結婚，仍是家族承認的「二房」並非小三，至於3日打架的小四56歲欒女，是李男弟弟的女友，鬧到李男弟弟家庭失和，同時又與李男在一起。

黃女的女兒則說，爸爸因為一直不斷有新女友，造成媽媽（黃女）患有重度憂鬱症，媽媽去年得知爸爸與欒女有開房後，其實就一直想約欒女面對面談判，結果被欒女不斷拒絕，那一天媽媽看見欒女出現，才會馬上衝上去要跟對方談判，不料卻發生激烈肢體衝突，甚至鬧到警方出手才平息衝突。

▲警方到場後使用辣椒水才控制整個場面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃女與欒女發生肢體衝突，警方趕到使用辣椒水，才成功分開2人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於雙方衝突的核心李男，他事後受訪時表示，他跟欒女因投資房地產認識，兩人在一起已經有6年，笑說欒女也是被他「騙」來的，當晚他與欒女要去吃海產，順便聊一下房仲的公事，沒想到被「二老婆」抓到，更直言當晚發生的只是「小事」，沒想到害欒女身敗名裂。

李男說，他平常沒什麼壞習慣，就是風流而已，他沒辦法，本性就是這樣，兩人（黃女、欒女）都沒有錯，一切都是他的不對。而網路上傳言，有房仲專找有錢人，接連與哥哥、弟弟發生關係，主角就是欒女。李男一聽立刻否認，表示欒女沒拿他的錢，對方絕不是為錢和他在一起，如今事情鬧大，雙方已決定分手，讓事件暫時畫上休止符。

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