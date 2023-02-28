　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

難捨9年姦情！科技工程師帶小三「吃雞滾床」　她還這樣嗆正宮

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲科技工程師人夫偷吃同事小三，小三開嗆正宮「自己拋家棄子還裝受害者」，法官打臉判賠。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名在科技公司任職的莊姓小三，9年前與同事工程師人夫外遇交往，正宮原以為2人事後分手回歸平靜，沒想到9年後同一名小三與丈夫又到南投旅遊吃甕缸雞、接著直奔台中摩鐵溫存，正宮對2人提告，小三反咬正宮一度丟下子女離家，還好意思擺出受害者姿態，但法官審後認為這與侵害正宮配偶權的事實是兩回事，判人夫與小三要連帶賠償18萬。

正宮主張，她與王姓丈夫經過8年交往後結婚，生下2名子女，本來感情融洽，2013年間這名莊姓小三卻突然跑來家中，大吵大鬧丈夫對她始亂終棄，她才驚覺原本的好好先生已跟同事外遇數年，丈夫一開始還苦苦哀求她，她考量年幼子女後選擇原諒，沒想到丈夫近年又開始對她冷漠，並要求她離家並向法院訴請離婚。

正宮因心存疑惑而請徵信社追蹤調查，發現丈夫與莊姓小三根本沒有分手，2022年2月13日至3月5日間，不但出遊同住高檔酒店，還到南投竹山吃甕缸雞，接著牽手開車到台中摩鐵滾床，她憤怒提告2人求償50萬元。

而小三表示，王男提出離婚訴訟後，才主動與她重新連繫，雖然同上摩鐵但沒有發生任何事，更指出正宮先前就曾拋棄子女離去不顧家庭，婚姻早就名存實亡，對於丈夫外遇根本已無感，也不會因丈夫與她來往精神受到傷害。

法官判斷後認為，婚姻關係存續中、仍不容認他人對婚姻本質加以破壞，明知道王男還是人夫就與他交往，足以破壞婚姻應保持圓滿的目的，而2人親密擁抱、同進同出旅館等，構成侵害配偶權的情節，2人應連帶賠償給正宮18萬元，還可上訴。

ET快訊
快訊／俄羅斯緊急關閉機場！　全面暫停起降
24歲工程師「一周中風2次」　醫揭主因：很多人這樣生活
蔡天鳳前夫一家「毀屍成功恐影響判決」　香港有先例
快訊／港警找蔡天鳳軀幹　「尋獲可疑骨頭」！　
快訊／飛越霍華德驚天一扣！　他獲滿分奪冠軍
獨／沒道歉就走了！韓國棒球團疑舔冰勺　留「這物」在台
D奶長腿妹遭撿屍！　驚醒一掌把他打軟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越南新二代成廣播主持人　回饋新住民揭融入台灣生活關鍵

深夜開車到河岸花海看星星　浪漫男窘遇刁車...中興警暖助脫困

難捨9年姦情！科技工程師帶小三「吃雞滾床」　她還這樣嗆正宮

23歲醉女大霧中蛇行還逆向　正面直撞軍卡「車頭全爛」畫面曝

快訊／亮刀攻擊同事「反被捅肚」　高雄男送醫搶救不治

26歲醉女載閨蜜桃園衝台北　高架自撞「2人4腳」掰咖棄車落跑

D奶長腿辣妹遭撿屍！白牌車司機變淫狼　她驚醒一掌把他打軟

快訊／高雄持刀攻擊！他遭2人反擊肚子被捅重傷　3人爆血送醫

竹科驚見結冰奇景！聯亞液態氮水氣釀瞬間低溫　驚險4hrs終排除

這6種詐騙手法最常見！高雄警組「防詐團」　1年守住864萬

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

越南新二代成廣播主持人　回饋新住民揭融入台灣生活關鍵

深夜開車到河岸花海看星星　浪漫男窘遇刁車...中興警暖助脫困

難捨9年姦情！科技工程師帶小三「吃雞滾床」　她還這樣嗆正宮

23歲醉女大霧中蛇行還逆向　正面直撞軍卡「車頭全爛」畫面曝

快訊／亮刀攻擊同事「反被捅肚」　高雄男送醫搶救不治

26歲醉女載閨蜜桃園衝台北　高架自撞「2人4腳」掰咖棄車落跑

D奶長腿辣妹遭撿屍！白牌車司機變淫狼　她驚醒一掌把他打軟

快訊／高雄持刀攻擊！他遭2人反擊肚子被捅重傷　3人爆血送醫

竹科驚見結冰奇景！聯亞液態氮水氣釀瞬間低溫　驚險4hrs終排除

這6種詐騙手法最常見！高雄警組「防詐團」　1年守住864萬

日本壽司飯捲變「彩色鉛筆」萌翻！　超可口模樣越寫越療癒

《惡靈古堡4》重製版將有試玩版　搶先重溫里昂拯救礙事莉

快訊／林書豪兄弟對決！林媽特意穿這樣穿　被問挺誰贏？

快訊／俄羅斯緊急關閉「機場半徑200km空域」　全面暫停起降

鳳梨洗泰國浴「極樂1對6」　曝光超大浴缸感嘆：羊入虎口了

永康228連假交通順暢　 6+1精準執法死亡少1人受傷少11件

越南新二代成廣播主持人　回饋新住民揭融入台灣生活關鍵

台泥重慶廠火警　估影響生產7天、既有發貨無影響

談李登輝、馬英九都曾道歉　蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

深夜開車到河岸花海看星星　浪漫男窘遇刁車...中興警暖助脫困

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

台南賓士C300撞爛2死　慘況曝光

即／裸男陳屍新北摩鐵　貼心女兒幫訂房竟出事

台東轎車撞菜車2死2傷　撞擊瞬間影片曝光

即／公墓連環火害死勇消！他燒雜草抓到了

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

快訊／台南賓士凌晨飛越稻田墜水溝　2男亡

T1球員場上鬥毆　網友告發「社維法」…警方介入偵辦

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

肇事原因曝！台南賓士翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

即／竹科-196 °C液態氮水氣外洩　急封鎖防凍傷窒息

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

成年趴海灌啤酒+威士忌　正妹驚醒全裸嚇哭

即／高雄持刀攻擊！他遭2人反擊肚子被捅重傷

更多熱門

相關新聞

躲廚房吃宵夜　3汪排隊：沒揪？

躲廚房吃宵夜　3汪排隊：沒揪？

偷吃被抓包啦！高雄飼主黃妮妮飼養了7隻毛孩，其中白柴「汪小菲」、白汪大哥「許小四」與白汪姐姐「許雪莉」調皮又可愛，這日媽媽便在網路上分享家中發生的有趣事蹟，原來是當時媽媽半夜肚子餓，躲在廚房偷吃宵夜，沒想到一轉頭，就對上3隻狗狗炙熱的眼神，模樣十分逗趣。

摩鐵嗨玩被檢舉太吵！警上門驚見「這兩支」慘了

摩鐵嗨玩被檢舉太吵！警上門驚見「這兩支」慘了

老公訂摩鐵她進房傻了　2萬人見亮點笑歪

老公訂摩鐵她進房傻了　2萬人見亮點笑歪

獨／小三驚覺淪小四　黃德清爆偷吃關鍵曝

獨／小三驚覺淪小四　黃德清爆偷吃關鍵曝

獨／黃德清為6年婚外情丟官！再爆還有另段17年不倫戀

獨／黃德清為6年婚外情丟官！再爆還有另段17年不倫戀

關鍵字：

小三外遇偷吃人夫正宮摩鐵吃雞

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳現任老公首現身！

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

福特「新國民7人座休旅」現身

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

特斯拉「Model 2」有望登場！

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面