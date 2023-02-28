難捨9年姦情！科技工程師帶小三「吃雞滾床」　她還這樣嗆正宮

▲科技工程師人夫偷吃同事小三，小三開嗆正宮「自己拋家棄子還裝受害者」，法官打臉判賠。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名在科技公司任職的莊姓小三，9年前與同事工程師人夫外遇交往，正宮原以為2人事後分手回歸平靜，沒想到9年後同一名小三與丈夫又到南投旅遊吃甕缸雞、接著直奔台中摩鐵溫存，正宮對2人提告，小三反咬正宮一度丟下子女離家，還好意思擺出受害者姿態，但法官審後認為這與侵害正宮配偶權的事實是兩回事，判人夫與小三要連帶賠償18萬。

正宮主張，她與王姓丈夫經過8年交往後結婚，生下2名子女，本來感情融洽，2013年間這名莊姓小三卻突然跑來家中，大吵大鬧丈夫對她始亂終棄，她才驚覺原本的好好先生已跟同事外遇數年，丈夫一開始還苦苦哀求她，她考量年幼子女後選擇原諒，沒想到丈夫近年又開始對她冷漠，並要求她離家並向法院訴請離婚。

正宮因心存疑惑而請徵信社追蹤調查，發現丈夫與莊姓小三根本沒有分手，2022年2月13日至3月5日間，不但出遊同住高檔酒店，還到南投竹山吃甕缸雞，接著牽手開車到台中摩鐵滾床，她憤怒提告2人求償50萬元。

而小三表示，王男提出離婚訴訟後，才主動與她重新連繫，雖然同上摩鐵但沒有發生任何事，更指出正宮先前就曾拋棄子女離去不顧家庭，婚姻早就名存實亡，對於丈夫外遇根本已無感，也不會因丈夫與她來往精神受到傷害。

法官判斷後認為，婚姻關係存續中、仍不容認他人對婚姻本質加以破壞，明知道王男還是人夫就與他交往，足以破壞婚姻應保持圓滿的目的，而2人親密擁抱、同進同出旅館等，構成侵害配偶權的情節，2人應連帶賠償給正宮18萬元，還可上訴。