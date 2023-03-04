Toyz飲料店恐怖人潮曝光！內科假日沒人上班「照樣排爆」

▲爭議網紅Toyz日前選址內湖路一段巷弄開設手搖飲店，不少熱情粉絲前來捧場。（示意圖／記者賴志昶攝）



記者柯振中／綜合報導

網紅Toyz日前開了飲料店「拾汣茶屋」，引起大批網友討論，也有人感到好奇，西湖站緊鄰內科，一到假日幾乎沒人，是否能夠撐得下去。而飲料店開幕後第一個假日的人潮出爐，恐怖的人潮讓不少居民看傻眼，也能夠想見飲料店的生意有多火爆。

Toyz開了「拾汣茶屋」以後引起許多討論，日前才剛營業第二天，台北市建管處就出面表示，該址是既存違建，將依法查報處分，同時要求業者改善。

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▼儘管到了假日，Toyz的飲料店人潮仍相當誇張，長長的隊伍看不到盡頭。影片取自臉書粉專「住內湖真好」，如遭刪除敬請見諒。

而對於這項問題，Toyz本人則回應，會配合建管處的輔導來改善，如果配合不了，就看房東要如何處理，「問題不大、問題不大。」

此外，由於Toyz開飲料店的地方緊鄰西湖站，該處位於內湖科學園區，平常日人潮爆炸，但假日幾乎沒有上班族，且同一條街上還有各種品牌的飲料店，因此有網友好奇，這樣一來是否還能撐得下去，「純茶大杯25也沒有到特便宜，這個價格算有競爭力嗎？」

對於廣大網友的疑惑，臉書粉專「住內湖真好」在專頁上分享了一段影片，直言「人潮沒有消失，只是移到巷子裡而已」。

而從影片畫面可以看見，長長的人龍在巷子裡聚集，一眼完全望不到盡頭，誇張的人數讓人不難想像，Toyz的飲料店就算是假日仍舊十分受到歡迎。