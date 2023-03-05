「蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔」沈政男2點分析　批爆料者：糟糕的公審

▲精神科醫師沈政男看完影片後，認為老闆娘是不小心掉到地上 。（圖／翻攝自DCARD）

記者劉人豪／綜合報導



宜蘭礁溪一間蔥油餅店日前遭顧客指控，她支付3張100元鈔，遭老闆娘「變魔術」搓掉一張後，再向客人多收100元。對此，精神科醫師沈政男看完影片後，認為老闆娘是不小心掉到地上，並批評許多年輕人處理生活爭議的方式，就是把影片po網，「這是很糟糕的公審與爆料文化」。

一名女網友2月27日在Dcard分享一段45秒影片，指控宜蘭礁溪蔥油餅店老闆娘，在收了錢後用大拇指撥掉其中一張鈔票，要她補錢「少一張100」。影片曝光後店主女兒道歉還原經過，表示日後會謹慎面對每一個步驟。

沈政男5日在臉書發文指出，他看了該段影片，明明就是老闆娘接下3張100元鈔票以後沒地方放，又要找錢，於是用一手握在手中，結果在握的過程裡，有一張夾進了食指與中指之間，於是握起來的時候就不小心溜掉了，掉到地上，根本就沒有什麼刻意用拇指搓掉的動作，「如果老闆娘反覆用這樣的手法騙人，為什麼地上不是到處都是鈔票？」

沈政男表示，老闆娘如果要騙人，才會說少了20元，就是因為老闆娘沒有要騙人，才會找錢以後發現手中只有200元，而根據原本三張100元的印象，跟客人說少了100元。「真的是讓人傻眼了，竟然網路上好多人的解讀是刻意搓掉鈔票。」

沈政男說他在台灣社會生活了五十多年，從來沒聽說過小吃店老闆娘，會為了區區100元，用這樣的手法騙人，「怎麼會在你們眼中，台灣變成這樣的社會？台灣社會，不是你們想像的那樣啦！」

沈政男批評，前一陣子高中生在課堂上嗆老師，第一個動作也是錄影以後貼在網路，「這是很糟糕的公審與爆料文化，因為公審與爆料，只會讓真相跑得更遠，根本得不到你想要的正義。」感嘆這就是當今的網路文化，也是許多年輕人處理生活爭議的方式。