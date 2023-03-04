替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換





▲內政部專案報告指出，替代役今年3月起實施實彈射擊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

因應戰略情勢變化，蔡政府將替代役納入全民防衛動員體系，除役期恢復至少1年外，也增加打靶射擊訓練、全民防衛動員課程，強化擔任輔助軍事勤務功能。據內政部規劃，替代役3月起實施實彈射擊；另外為使替代役男能熟稔「平戰勤務轉換」，規劃替代役男戰時應變勤務，分階段實施「五模組化訓練」。

立法院外交國防委員會排定6日進行國防部部長、退輔會副主委、內政部次長、教育部次長、勞動部次長、行政院人事總處副人事長報告「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃」，併請經濟部、財政部、交通部、衛福部、文化部、國科會、通傳員會（NCC）列席，並備質詢。

內政部專案報告指出，替代役基礎訓練除辦理原有的緊急救護(EMT-1)、全民國防等課程，增加打靶射擊訓練、全民防衛動員課程，強化替代役擔任輔助軍事勤務功能。全民防衛動員課程將由國防部全動署派員授課，強化替役男國防安全及防衛動員意識；而打靶射擊訓練方面，則於今年3月起實施實彈射擊，讓替代役男熟悉射擊技能，建立役男戰時自我防衛能力。

另外為使替代役男能熟稔「平戰勤務轉換」，內政部規劃替代役男戰時應變勤務，分階段實施「五模組化訓練」，只是報告中並未對所謂的「模組化訓練」做進一步說明。

專案報告也提及，由於替代役備役人力已納為民防體系重要一環，內政部役政署統籌各役別人力，按戶籍及專長分為「防災救護組」、「治安維護組」、「社會服務組」、「公共服務組」4組，以利戰時支援、災害搶救及緊急救護的任務。

替代役役期方面，內政部配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，目前僅開放家庭、宗教因素申請服替代役；而明年起一般替代役及家庭因素申請替代役者，役期增至1年；宗教因素申請服替代役者，役期則是1年2個月。