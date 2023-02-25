國1嘉義新營段2聯絡車追撞衝邊坡！水泥涵管砸2車　事發5hrs終排除

▲228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故，造成2人受傷送醫，國道警察第四大隊指出，目前封閉國道1號南嘉義系統至新營交流道，排除交通障礙中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故，造成2人受傷送醫，國道警察第四大隊指出，37歲陳姓男子駕聯結車疑因身不適，撞擊43歲何姓男子所駕聯結車，陳男車輛翻覆路中，所運大型水泥管掉落在道路上，導至2輛小客車閃避不及撞上，這起事故造成國1南下嘉義系統至台南新營段全線封閉，堵塞長達10公里，事發5個小時後，事故現場終於排除恢復順暢。

國道警察第四大隊指出，有關本25日國道1號南向285.3公里交通事故案，查出37歲陳姓男子駕駛之營業半聯結車於25日上午5時7分許行駛在國道1號南向285.3公里中線車道，疑似因身體不適（暈眩）撞擊行駛外側車道43歲何姓男子駕駛之營半聯結車，其中造成何男車輛（載水泥涵管）衝出邊坡，另陳男車輛（載鋼胚）翻覆於車道上，車上貨物（水泥涵管及鋼胚）散落於車道上，後2部自小客車再撞擊散落於車道上之掉落物而肇事。

台南市消防局據報，出動消防車及救護車於清晨5時21分到達現場搶救，發現肇事人員均已自行脫困。初步了解，2部聯結車司機均受傷，由新營救護車載1名輕微擦挫傷，後壁救護車載一名手部骨折之傷患，2人意識皆清醒，均送柳營奇美醫院救治；而自小客車上則無人受傷。

目前現場全線封閉排除中，由新營分隊依規定處理，各車駕駛均無飲酒情形，警方封閉國道1號南嘉義系統至新營交流道清理，直到上午10時40分許排除解封。國道警察第四大隊呼籲用路人避開該路段，以節省行車時間，另行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，如有身體不適或精神不繼之狀況，請盡速進入服務區或離開高速公路休息，以維自身及他人行車安全。