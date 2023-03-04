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鐵警攔阻置物櫃藏人頭戶44案　再逮8面交車手...阻詐8百萬元

▲▼ 鐵路警察局台北分局加強打詐，2022年協助破獲車手8人，另替民眾攔阻8百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲鐵路警察局台北分局加強打詐，2022年協助破獲車手8人，另替民眾攔阻8百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

鐵路警察局台北分局執行警政署新世代打擊詐欺策略行動綱領，對於轄區發生詐欺案件強力打擊，統計台北分局2022年發生車站置物櫃詐欺案件44件，提款車手8件及佰萬元詐欺案8件，全部60件涉案嫌犯全部查緝到案，強力打擊詐欺犯罪。

但為強化「識詐」宣導打擊詐欺犯罪，除各單位編排警力預防外，另對三鐵共構的臺北車站、板橋車站及南港車站等處所，協請臺高鐵站方及車站商場經營業者以電視牆播放警政署最新防詐宣導影片，提高民眾「識詐」警覺。

鐵警臺北分局指出，常見5大詐騙手法「假網拍、假投資、假交友、假冒親友及解除分期付款」，是時下的詐騙手法。

鐵路警察局，將持續結合台高鐵站方及車站百貨公司業者，共同持續精進宣導作為，以實體、網路宣導方式併進，透過各種宣導管道，讓旅客了解各種詐騙手法，以達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向破解詐騙手法。

並且將建立國內「防詐騙、擋金流、清集團」的終極目標，鐵路警察局臺北分局呼籲：詐騙花招推陳出新，只要把握「一聽、二掛、三查證」，接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線請求協助。

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