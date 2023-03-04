陸「台灣省人大代表」發願：台灣年輕一代也能當選人大代表

▲陳雲英。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大會議將於5日召開，「台灣省」人大代表、知名經濟學家林毅夫的妻子陳雲英近日受訪，她表示，雖然現在全國人大「台灣省代表團」只有13位代表，但他們是在幫所有2300萬台灣同胞「卡位」，希望兩岸和平統一之後，台灣年輕一代也能當選全國人大代表，為全國人民服務，為兩岸同胞共謀福祉。

根據陸媒報導，陳雲英提到，解決台灣問題、實現和平統一，需要兩岸同胞共同努力，「大陸有很多真心愛台灣的人，夜以繼日地苦思最好的和平統一方案，讓台灣早日回到祖國懷抱。」

陳雲英指出，兩岸同胞要共享中華民族偉大復興的中國夢，台灣同胞更不能在實現中國式現代化中缺位，「一個現代化國家，才是兩岸同胞同享幸福的家。」

陳雲英說，兩岸已開放交流30多年，走到今天這一步非常不易，「希望台灣同胞能了解，我們正在新時代、新征程中努力奮鬥，建設一個社會主義現代化國家。」

▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家林毅夫。（圖／CFP）



陳雲英也坦言，「要充分理解台灣同胞對『一國兩制』的疑慮，通過耐心解釋、正確引導，讓他們準確認知『和平統一、一國兩制』的好處，用閒聊的方式，鼓勵他們把對『兩制』台灣方案的訴求和想法說出來。同時，大陸更要加大政策支持力度，持續鼓勵、支持兩岸同胞交往、交流、合作，積極回應台灣同胞『不要戰爭、要和平』的呼聲。」

陳雲英進一步指出，要冷靜面對美國頻打「台灣牌」破壞兩岸和平、干涉台海局勢、阻撓中國崛起的行徑，同胞間千萬不能互相傷害，更不能讓這些挑撥得逞，「美國出了那麼多招，我們並未自亂陣腳，民心也未動搖。時間長了，美國遲早先把自己搞垮。」

陳雲英強調，島內2300萬台灣同胞，絕對不是都支持台獨，一部分台獨投機分子，操弄台獨獲取最大利益，刺激廣大台灣同胞的不安心理，從而騙取選票，還有一部分則是完全無知，從沒來過祖國大陸，也不知今天之中國已是世界第二大經濟體，「他們都缺乏對強大祖國的認知。」

陳雲英還說，雖然現在全國人大台灣省代表團只有13位代表，「但我們是在幫所有2300萬台灣同胞卡位。希望有一天，能看見這樣的願景，兩岸和平統一之後，台灣年輕一代也能當選全國人大代表，為全國人民服務，為兩岸同胞共謀福祉。」