陸政協「提案狂魔」周小平提案：建議國家發布台獨黑名單懲戒令

▲大陸知名作家、全國政協委員周小平。（圖／翻攝周小平微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協委員、經常參與公眾議題評論的知名作家周小平在兩會開議前對政府提出多項建議，還自認為是「提案狂魔」。他在個人微博公開的「提案三」提到，建議國家發布「台省分裂勢力人物黑名單」懲戒令，制裁支獨台企。這份提案也引起外界熱議。

周小平建議，國家發布明確的「台省分裂勢力人物黑名單」懲戒令。將長期勾連外國敵對勢力干擾祖國統一大業、製造分裂、出賣機密、掏空產業、制涉獨教材和出版物和制涉獨節目的實控核心人物以及涉獨資本實控人物、涉獨思想源頭人物、涉獨實權政治人物、台島電詐產業頭目整理製作「台省分裂勢力黑名單」並公之於眾。

同時，勒令黑名單人物限期停止一切台獨行為，並通過公開渠道供認自己的罪行或主動投誠，「若這些人執迷不悟持續製造分裂引發兩岸衝突，那麼在我們展開對台特別行動期間，任何人都可以將其逮捕或擊斃，不僅不用承擔任何責任，還能獲得促進統一榮譽勳章。」

周小平提到，建議國家整理發布一份關於出資支持民進黨或其他台黨派分裂活動、或為民進黨或其他台黨派分裂分子提供政治獻金的台基金會、台企、台資制裁懲戒清單，要求其限期徹底停止資助活動，並對過去的行為做出坦白和深刻反省。

若在規定時期內仍不停止資助台獨活動、拒絕通過公開渠道坦白並作出深刻反省，那麼我們就應當在最後期限日之後對其進行制裁懲戒。制裁懲戒內容包括，「禁止其實際控制人以及直系親屬、基金會、企業或資本在大陸及港澳的一切活動，關停其在大陸及港澳的全部經營項目，凍結其全部銀行賬戶，斬斷其為分裂勢力提供資金援助的現金流。」

周小平指出，不對「獨派標誌性人物」進行任何層面的招撫工作，「我們當然既要對台省統派人士要支持和爭取，也要對受到分裂思想蒙蔽的台省人士進行教育和爭取。」

周小平認為，對這兩類人的爭取工作應分為兩類，包括對台省統派人士進行思想爭取、工作和生活幫扶為主，形成示範鼓勵效應；對受到分裂思想蒙蔽的台省人士進行說服教育和思想爭取為主要手段，這樣既能真正爭取到人，又避免在台省社會形成「按鬧分配」式的負面示範效應。

此外，還要對在中國網路上引起群眾公憤極大、引起網友強烈反感的受到分裂思想嚴重影響的標誌性人物不再繼續進行任何形式的招撫工作，以展示中國政府支持統派力量和統一思想、懲戒分裂人群和分裂思潮的堅決態度。

周小平強調，建議國家全面研究公布統一之後的「民生建設惠台措施」，這些措施應全面集中在提振台產業鏈、提升台基礎建設、改善台省人民就業環境等民生領域，且惠台措施必須是在統一之後才能得到落實，以此加強台省普通民眾對統一之後生活的渴望和美好想象。

周小平還建議，「應停止或減少過去那種在對峙割據現狀下的福利惠台措施，目前相關部門已經極大減少過去那種福利惠台措施，效果顯著，進一步減少甚至全面停止福利惠台舊措施。不統一，無福利。統一後，利民生。」