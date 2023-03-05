2023兩會／李克強工作報告「最後一舞」　中外聚焦政府人事大換屆

記者魏有德／綜合報導

大陸2023全國兩會今（5）日舉行十四屆人大第一次會議開幕式，由於適逢中央政府換屆，外界聚焦重點除以往在政府工作報告內的經濟增長率、國防預算等議題外，也關心未來5年、甚至是10年內的大陸政壇領導團隊的成員組成，此外，這也是大陸國務院總理李克強最後一次在人大會議上進行政府工作報告，會議也將於閉幕時投票選出新任總理人選。

▲中共政治局常委排序第二的李強預計將接下大陸國務院總理一職。（圖／路透）

大陸現任國務院總理李克強在2013年人大會議結束後，以新任總理之姿召開記者會，接受中外媒體提問，開啟10年的總理生涯。直至2022年，中共召開20大後，李克強未留在中央政治局常委、委員名單內，代表李克強將卸下中央領導人的頭銜，交棒給候任的總理人選李強，為10年任期畫上句號。

▲大陸國務院總理李克強在2022年全國人大會議上進行政府工作報告。（圖／記者任以芳攝）

李克強的最後一份政府工作報告，將會是外界觀察大陸在疫情後，如何振興經濟、擴大內需及持續推展共富目標的具體方向，除了循慣例，在每年的政府工作報告對過去一年進行總結，對未來一年工作進行總擘劃外，大陸政府在換屆之年，內容還需要加上五年，甚至十年間的總評和計劃。

外界分析，李克強在政府工作報告中，對兩岸關係的篇幅佔比不會太大，同時，還要觀察換屆之後，有望接下國務院總理一職的李強，在全國人大會議結束後舉行的總理記者會，在回應記者提問時，發表的涉台相關談話，進而推敲出象徵「兩岸交流」指標意義的「航點恢復」等議題脈絡。

換屆之年的人大會議不僅要審議法案，還要投票選出國家主席、副主席及表決由國家主席提出的國務院總理人選。大陸國家主席不無意外地將會由習近平開啟第三個5年的任期，至於國家副主席一職，韓正是四位十九屆卸任政治局常委中，唯一當選全國人大代表的最高領導人，因此成為王岐山卸任後，最有可能接班的人選。

▲李克強主持大陸國務院全體會議。（圖／新華社）

此外，大陸主要政務部門要職從上到下也將進行大幅度地換血。除了備位以待的總理人選李強，國務院其餘四位副總理人選外界預期為，長期擔任習近平幕僚的中共中央辦公廳主任丁薛祥（常務副總理）；接棒劉鶴的政協副主席何立峰（副總理）；接替孫春蘭主管衛生的劉國中（副總理）；軍工系統出身的張國清（副總理）。

至於國務院共37個直屬、下轄部門和辦事機構中，包括27個首長在1年內陸續更替，即將上任的部門首長也陸續浮出檯面，其中，在中共中央軍委委員排序第一，僅次於兩位副主席的李尚福預計接下國防部長兼國務委員；2023年1月接下外交部長職務的前駐美大使秦剛同樣也有望兼任國務委員一職；至於在中共二十大後兼任中央書記處書記的公安部長王小洪是否會職務異動，也是外界觀察重點。