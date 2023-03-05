不斷更新／陸全國人大開幕　李克強作最後一次政府工作報告

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記者鄭思楠／綜合報導

大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂3月5日（星期日）上午9時舉行開幕會。現任總理李克強將交棒候任總理李強，做任內最後一份政府工作報告，為10年任期正式畫上句號。

【09:48更新】

李克強表示，港澳台工作取得新進展。依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。深入推進粵港澳大灣區建設，支持港澳發展經濟、改善民生、防控疫情、保持穩定。貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，持續推動兩岸關係和平發展。

【09:47更新】

李克強稱，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，國防和軍隊建設取得一系列新的重大成就、發生一系列重大變革。人民軍隊深入推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，深入推進練兵備戰，現代化水平和實戰能力顯著提升。

【09:41更新】

李克強強調，5年來堅定擴大對外開放，深化互利共贏的國際經貿合作。5年來，我們堅定擴大對外開放，深化互利共贏的國際經貿合作。面對外部環境變化，實行更加積極主動的開放戰略，以高水平開放更有力促改革促發展。

政府工作報告說，積極有效利用外資，出台外商投資法實施條例，不斷優化外商投資環境。持續放寬外資市場準入，全國和自由貿易試驗區負面清單條數分別壓減51%、72%，制造業領域基本全面放開，金融等服務業開放水平不斷提升。已設21個自由貿易試驗區，海南自由貿易港建設穩步推進。各地創新方式加強外資促進服務，加大招商引資和項目對接力度。

【09:29更新】

政府工作報告說，保持物價總體平穩，十年來居民消費價格漲幅穩定在2%左右的較低水平。

【09:14更新】

國務院總理李克強在政府工作報告中稱，過去一年，大陸全年國內生產總值增長3%，城鎮新增就業1206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，居民消費價格上漲2%。貨物進出口總額增長7.7%。財政赤字率控制在2.8%，中央財政收支符合預算、支出略有結餘。國際收支保持平衡，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健。糧食產量1.37兆斤，增產74億斤。生態環境質量持續改善。

【09:00更新】

據《新華社》報導，十四屆全國人大一次會議開幕會5日9時在北京人民大會堂舉行，習近平等黨和領導人出席大會。





▲現任總理李克強做任內最後一份政府工作報告。（圖／新華社）