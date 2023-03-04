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父掏鳥碰尿尿那裡…11歲女尖叫求助！阿嬤冷眼回：別害妳爸被關

▲小女孩,女童,女孩,小孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小艾遭爸爸猥褻，向阿嬤求助卻得到「不要害妳爸被關」的回應，直到舅公的友人伸出援手才得以揭發狼行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

家住高雄的11歲女童小艾（化名）遭到親爸爸脫褲猥褻，還掏下體碰觸小艾意圖侵犯，她逃跑並向阿嬤告狀，阿嬤竟告訴她「不能跟別人講，不要害妳爸爸被關」，無計可施的小艾將遭遇告訴舅公的友人，友人才驚覺嚴重性向議員陳情揭露不倫。法院一審判狼父強制性交未遂罪等，處應執行有期徒刑5年。

事情始於2021年6、7月間，適逢疫情嚴峻期間學校停課，當時11歲的小艾與爸爸、阿嬤、哥哥住在高雄，她跑到爸爸房間玩手機，爸爸卻將她衣服脫光，露出自己下體企圖「碰她尿尿的地方」，小艾連忙掙扎逃離，並且對阿嬤說這件事，但阿嬤只淡淡說「不要跟別人講，不然妳爸爸會被關」。

同年10月，爸爸又在房內對小艾摸胸、伸手猥褻下體得逞；小艾在一次舅公與友人的聚會中，偶然提到這件事，舅公的一名女性友人察覺不對，在積極追問後，再透過議員陳情揭露此案。

小艾讀國中的哥哥也指出，他看過很多次爸爸抱著妹妹，摸胸部、下體等，並說妹妹被摸時會大聲尖叫求救，阿嬤聽到會過來阻止，他也曾試過拉開爸爸的手幫助妹妹離開房間，但無奈爸爸力氣實在太大。

檢警認為，爸爸也自述女兒小艾跟他感情很好，並沒有無端誣陷爸爸的理由，而小艾歷次的證述內容始終一致，與爸爸辯稱「只有摸女兒肚子跟搔癢、是在跟她玩」明顯不符；而小艾本來因阿嬤告誡選擇隱瞞，是舅公的友人在聚會中意外得知此事，才向議員陳請展開調查，小艾本無想要爸爸入獄的意思，並無誣告可能。

法官審後認為，事件造成小艾出現創傷後壓力症，身為父親卻對女兒伸出狼爪，讓小艾剛要萌芽的人生背負遭父親性侵之陰影，犯後又始終否認犯行，有妨害性自主的前科，依對未滿十四歲之女子強制性交未遂罪、對未滿十四歲之女子強制猥褻罪，判處應執行有期徒刑5年，全案還可上訴。

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