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漁船改裝空調！走私害154喵星人被安樂死　背後金主重判1年8月

▲▼海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鄭姓男子等6人走私品種貓，害154隻貓全數被安樂死，犯案6人最重被處1年8月徒刑，其中3人緩刑。（圖／資料照，下同）

記者郭玗潔／高雄報導

鄭姓漁業公司老闆、林姓寵物業者等6人，為了牟取暴利，從大陸走私154隻名貴品種貓來台，被海巡人員查獲，害154隻無辜貓咪全數慘遭安樂死，引起社會譁然。高雄地院審結，鄭姓主謀等6人，依共同犯準私運管制物品進口罪，各處8月到1年8月徒刑不等，其中林姓寵物業者招認走私細節，法官宣告緩刑4年，另走私船長、輪機長也獲緩刑2年，全案還可上訴。

檢方調查，鄭男為一家國際漁業有限公司的實際負責人，林男則在高雄市燕巢區經營寵物繁殖場，2021年6月期間鄭跟林討論承租漁船事宜，同時也跟張、郭等人聯絡，配合一名在大陸地區人士共同走私品種貓。鄭等人找來臺灣籍「順發886號」漁船，以每月租金15萬元的代價，向不知情之江姓船主承租，另一方面也聘林姓船長以及高姓輪機長共同討論漁船作業事宜，並把密艙改裝成適合運送活體動物，像是艙口以木板、螺絲封閉，密艙內空間狹隘也安裝全新空調。

準備妥當後，鄭在前年8月14日由林姓船長駕駛順發886號漁船，先至基隆市正濱漁港購買一批漁貨，搬到船上當掩護後，再把船開往澎湖花嶼西側外海，等候接駁走私品種貓船隻，接著與從來自大陸地區的船隻會合後，接駁品種貓共154隻，其中包括俄羅斯藍貓13隻、布偶貓30隻、波斯貓38隻、美國短毛貓33隻、英國短毛貓26隻、曼赤肯貓11隻、緬因貓3隻。林姓寵物業者當時還特別傳訊交代「盡量3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，眾人把貓分別塞進62個貓籠，藏放在漁船之密艙中，並以木板、螺絲鎖死入口，駕船返回安平港，不過就在8月19日下午兩點左右，被海巡人員在安平港外海7浬處查獲。

檢方認為，鄭等人私運進口來自大陸地區未檢疫的品種貓，且數量高達154隻，完稅價格為196萬2363元，恐造成國內防疫破口而危害動物安全，且對寵物交易市場、課稅公平性有重大影響，實不足取，建請法院從重量刑。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

全案審理時，此案金主鄭姓主謀、改造船艙的郭、規劃走私路線的張3人皆卸責否認走私，推說都是林姓寵物業者幹的，他們都不知情。不過法官認為3人罪行屬實，依共同犯準私運管制物品進口罪，郭、張、鄭各處1年2月、1年6月、1年8月徒刑。

另林姓寵物業者、林姓船長、高姓輪機長坦承犯行，法官審酌林姓寵物業者實際參與謀議走私，處1年4月徒刑，但緩刑4年，並需在半年內支付公庫30萬元。而林、高2人僅受雇從事走私，各處10月和8月徒刑，緩刑2年，並執行120小時的義務勞役。犯案的2名印尼籍男子則另案審理。全案還可上訴。

ET快訊
154隻貓咪全被安樂死！　走私主謀下場出爐
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