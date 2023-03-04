女志工遭廟公性侵　要拿賠償金「又被硬上」....母在樓下竟不知

▲桃園市徐姓廟公於2021年5月間，明知女志工為心智缺陷者卻趁廟內無人時性侵得逞，事後承諾賠償卻再度伸狼爪，家屬一怒提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓廟公於2021年5月間，見領有身障手冊女志工竟起淫念，趁廟內無人時把對方拉進小房間，違反女志工意願下逼對方口交，隨後又性侵得逞。同年11月，徐男承諾要賠償女志工，卻趁對方到廟裡要收賠償金時，再度伸出狼爪硬上性侵得逞，家屬獲悉後決定報警提告。桃園地院審結依2個對心智缺陷之人犯強制性交罪，各處7年6月有期徒刑，應執行10年有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，徐姓男子在桃園市某宮廟當廟公，2021年5月某日下午，見廟內女志工獨自一人在廟內小房間整理雜物時竟起淫念，在未獲其同意下，要求女志工為其口交得逞，隨後見女志工不懂得反抗，又硬上性侵得逞。

事發後徐男同意以分期付款方式賠償，2022年1月某日上午，女志工在媽媽陪同下到廟宮領取賠償金，徐男卻僅同意女志工上樓領取，媽媽則在一樓等待。未料徐男竟再起色心，藉口支付4000元賠償金，誘騙女志工至2樓，利用其無法對外求助與反抗，先撫摸其胸部與下體，再硬上性侵得逞，女志工隨後下樓時告訴媽媽，母親於是帶她提告。

桃園地院審理時，被告徐男坦承曾與女志工發生性行為等事實，然矢口否認犯行，辯稱都是女志工自願發生性行為，事後有付100元給她，後來才知道對方是身障人士。

法官審酌，被告明明知悉女志工為心智缺陷之人，為滿足一己色慾，以違反其意願方式對其強制性交行為2次，欠缺尊重他人身體自主權之守法觀念，嚴重侵害身障者之性自主決定權，更使女志工身心受創留下恐懼陰影；且始終否認犯行，還以兩情相悅辯解，未曾與女志工達成調解或部分賠償損害，犯後態度不佳。法官合議庭審結，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑7年6月，應執行有期徒刑10年，本案還可上訴。