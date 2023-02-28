溫柔女警擁黑帶3段！她「被摔成」金牌選手　全因老師當年一句話

▲桃園警分局中路派出所女警陳于書服勤時相當認真投入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局中路派出所女警陳于書前（26）日深夜執行巡邏勤務，1名高齡84歲迷途阿嬤呆坐路旁凍得發抖，女警確認阿嬤身分與住址後，協助護送阿嬤平安返家！同仁們對於這位才剛分發不滿一年的女警印象深刻，她不但是警大畢業高材生，還具有柔道三段的真正高手，但內心卻無比柔情，尤其對於老人、幼童特別具有愛心，細問後才知道這位來自原鄉的卑南族小孩，內心世界有段不為人知的溫馨故事。

▲桃園警分局中路派出所女警陳于書前晚扶持高齡84歲阿嬤順利返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年還不滿30歲的陳于書，來自台東偏鄉是名卑南族原鄉小孩，她說，年幼時，父母幾乎長年在外工作賺錢，她是由祖父母幫忙帶大，記得小學三年級時，當時導師曾對這群原鄉小孩說過一句話「「學柔道有糖吃！」聽到有糖吃，她眼睛頓時一亮，率先向老師報名學柔道，從天天被同學摔得七葷八素，到最後學出興趣，還獲得獎助學金，最後因參加全中運勇奪金牌佳績獲得保送警大念書機會，對於原鄉小孩來說，學柔道等於是她努力翻身後的結果。

警大畢業後，她先選擇回到故鄉台東縣延平鄉桃源國中擔任舍監暨柔道教練工作，沒有選擇物質環境比較好的北部地區任職，陳于書表示，自己來自原鄉，身為卑南族的她，非常瞭解族人離鄉背井工作的辛勞，由於自己也是隔代教育下的原鄉小孩，希望能將自己努力奮鬥立志過程，分享給故鄉原民小孩，只要努力不放棄，生命總有發光發熱的一天。

▲桃園警分局中路派出所女警陳于書認為，只要肯努力，都有成功的一天到來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳于書隨後取警察任用資格後，獲分發至桃園警分局中路派出所服務，同仁們除好奇她來自原鄉勵志故事外，更常向她請教柔道技巧，她總是不厭其煩示範各種柔道技巧，讓同仁們能盡快學會並融入其中，以提升突發狀況的應變能力。陳于書強調，只要自己肯努力學習，都有成功的一天到來。