▲擔心軟骨病！榮民夫妻中庭曬太陽多年，臉上竟長出「拜登同款癌」。（圖／示意圖，非文中當事人／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）確診基底細胞癌，日前已完成手術。皮膚科醫師表示，紫外線是皮膚癌重要的誘發因子，白種人對於紫外線防護例較差，又喜歡做日光浴，容易加重癌化現象。東方人雖然罹病機率不高，但仍常見於部分需要長期曝曬的職業上；此外，也有少數人的癌症是自己「曬」出來的。

屏東榮總皮膚科主治醫師吳介山表示，近年來民眾健康意識抬頭，高齡族群也擔心骨鬆危機，自己就收治過一對榮民夫妻，在聽聞曬太陽可補充維生素D，不易得「軟骨病」後，每天中午就拿著椅子在中庭花園曬太陽，結果幾年後兩人臉上就長出基底細胞癌，呼籲民眾平時不要「過曝」，也要做好防曬，才能避免癌細胞找上身。

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皮膚癌分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌與黑色素瘤等三大類，基底細胞癌侵襲性強，但較不易轉移，患者只要將癌細胞「切乾淨」就沒事；鱗狀細胞癌則有少數會產生內臟轉移，切除癌細胞仍須定期追蹤，才能達到最佳的治療效果。

黑色素瘤則是皮膚癌中轉移率最高的癌症，除了需要透過手術廣泛性切除外，也需檢查全身淋巴結、內臟是否有轉移，部分醫師也會幫病人做輔助性化療，降低日後轉移機率。若不幸發生轉移，近年來黑色素瘤也有許多標靶藥物可供選擇，一二期病患患部若難以手術，也可透過冷凍治療與光動力療法殺死癌細胞。

吳介山補充，東方人罹患皮膚癌的機率較西方人低，但農夫、漁民、軍人等因職業需求，需長期暴露於紫外線之中，長期累積下來不僅會長黑斑，也容易導致癌發生。

他提醒，皮膚癌的先兆都是從「小黑點」開始，民眾可以多留意身上的痣是否出現變色、缺角，甚至痛癢、流血等現象，若有上述症狀，或者皮膚上出現不平腫塊，就應儘早就醫。平時外出也要做好防曬，才不會讓身體超過修復極限，產生癌化作用。