美國總統拜登罹「皮膚癌」！醫揭3大常見癌別　這類轉移風險高

▲美國總統拜登罹患基底細胞癌。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

現年80歲的美國總統拜登（Joe Biden）罹患基底細胞癌，已透過手術切除胸口癌化組織。皮膚科醫師表示，白種人、喜歡曬太陽的族群罹患皮膚癌機率較高，呼籲皮膚偏白者要定期檢查，若發現身上的黑痣出現缺角、痛、癢，甚至流血等症狀，更要儘速就醫，以利在癌症轉移前及早治療。

高雄榮總皮膚科主治醫師吳介山表示，皮膚癌分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌與黑色素瘤等三大類，基底細胞癌侵襲性強，但較不易轉移，患者只要將癌細胞「切乾淨」就沒事；鱗狀細胞癌則有少數會產生內臟轉移，切除癌細胞仍須定期追蹤，才能達到最佳的治療效果。

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黑色素瘤則是皮膚癌中轉移率最高的癌症，除了需要透過手術廣泛性切除外，也需檢查全身淋巴結、內臟是否有轉移，部分醫師也會幫病人做輔助性化療，降低日後轉移機率。若不幸發生轉移，近年來黑色素瘤也有許多標靶藥物可供選擇，一二期病患患部若難以手術，也可透過冷凍治療與光動力療法殺死癌細胞。

吳介山表示，基底細胞癌是沈默寡言的癌症，與許多皮膚癌徵兆相似，都是從一個小黑點慢慢增生，最後導致皮膚潰爛，呼籲民眾發現身上的痣出現異常就要盡快就診，受過專業訓練的皮膚科醫師都能從外觀研判出罹患哪一種癌症，「很多事情寧可事前多做一分，也不要事後後悔。」