連2天沒公開行程　侯友宜「出任務中」：昨天視察安坑輕軌小缺失

▲侯友宜出席新北市護理師護士公會第18屆第1次會員代表大會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜成功連任後，公開行程明顯變少，2日、3日是完全沒有公開行程，昨日只在臉書上PO出一張照片，並寫下「出任務中…」。侯友宜今（4）日出席新北市護理師護士公會第18屆第1次會員代表大會，對於消失兩天去哪裡？他表示，其實每天市政行程很滿只是沒公開，昨天他去安坑輕軌督導試營運過程中的小缺失，問問市民有沒有什麼意見，都是為新北市政努力。

侯友宜近日市政行程明顯變少，甚至多場會議都找副市長劉和然出席，不少民進黨議員轟侯友宜已無心市政。面對前兩天未有公開行程，侯友宜表示，其實每天市政行程很滿只是沒公開，昨天他去安坑輕軌督導試營運過程中的小缺失，問問市民有沒有什麼意見。

此外，侯友宜說，他也到各地偏鄉地區舉辦座談會，了解里長需求，各局處的內部協調會議他也有出席，行程很滿，都是為新北市政努力。

另，外傳國民黨主席朱立倫已經在布局2024，並且有許多縣市議長都支持他，侯友宜說，朱主席有他的角色，他自己也有市長角色，每個人角色不一樣，但最終目標一定是一致的，只要為國為民做事、提出好政策，大家分工合作、團結攜手，相信國家就會進步，人民就會更好。

媒體追問，所以朱他的角色是只適合提名不適合參選？侯友宜說，主席的角色不但是總教練，也是優秀人才，大家都是為國家、人民一心一意團結在一起。

