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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉和然「代下軍令」？　侯友宜：副市長角色不同都緊盯進度

▲▼ 侯友宜出席新北市護理師護士公會第18屆第1次會員代表大會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席新北市護理師護士公會第18屆第1次會員代表大會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

外界關心國民黨2024總統人選，被視為熱門人選的新北市長侯友宜近似市政公開行程明顯變少；而副市長劉和然日前在區政會議上提到「明年1月13日前各界的攻擊會更加慘烈，請大家要時時警覺、迅速處置及回應」，都被解讀是為侯友宜請假參選、劉代理做準備。對此，侯友宜今（4）日表示，其實每天市政行程很滿，只是沒有公開。

侯友宜連任後，公開行程明顯減少，2日、3日則完全沒有公開行程，連新北市公私立國小校長會議也缺席，由劉和然出席。加上近日劉和然日前在區政會議上提到「明年1月13日前各界的攻擊會更加慘烈，請大家要時時警覺、迅速處置及回應」引發外界關注是否是在替侯友宜2024鋪路。

侯友宜今天出席新北市護理師護士公會第18屆第1次會員代表大會，會前接受媒體聯訪對此表示，因為29區區長剛上任，很多區政業務還在調整當中，副市長、局處首長都扮演好分工的角色，緊盯區鎮的工作。

侯友宜解釋，劉和人主要負責民政、教育；副市長朱惕之視導安坑輕軌；副市長謝政達近日負責觀光九份等，各個副市長扮演角色不同，但都緊盯進度，面臨挑戰時也解決區政事務，這就是我們的態度跟目標。
 

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