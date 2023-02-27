蘋果發表AR新技術！外媒爆：不用iPhone　可「隔空打字」

▲蘋果頭戴裝置。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果研發新混合實境技術曝光，外媒爆蘋果的首款混合實境（AR）顯示器可能不需要借助iPhone就能設置和使用，用戶可以直接使用眼球運動和手勢來操縱這個介面，達到「隔空打字」的效果。

《彭博社》資深專欄作家戈耳曼（Mark Gurman）引用知情人士透露，與第一代Apple Watch不同，蘋果的首款混合實境鏡頭可能不需要借助iPhone就能設置和使用。據悉，這款設備的最新版本及其內置的xrOS作業系統可以單獨配置，而且能夠直接從雲端下載使用者的內容和iCloud資料，從而完全脫離iPhone。

知情人士表示，作為其中一項關鍵的文字輸入功能，隔空打字也已經在最新的內部原型中投入測試。但測試中的體驗仍嫌繁瑣，購買第一代蘋果頭顯的用戶，可能還是希望搭配iPhone使用，將其作為觸控鍵盤。

由於蘋果內部希望在這款設備發佈後儘快做出相應的改進。從這方面來看，蘋果頭顯的發展路徑將與第一代Apple Watch類似。按照目前的計畫，蘋果將在6月的全球開發者大會（WWDC）上推出名為Reality Pro的第一代頭顯。這款產品最早將於2023年底發貨。但後續版本也已經開始開發。

外媒推斷，蘋果正在為第二代機型增加更強大的處理器（可能是M3或M4處理器的一個型號），為升級做準備。