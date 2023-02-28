蘋果穿戴裝置大突破！　外媒曝AR眼鏡售價要9.2萬元

▲蘋果頭戴裝置。（圖／資料照）



記者廖婕妤／台北報導

蘋果穿戴裝置研發頻傳醫療領域重大突破，外媒爆料指蘋果內部特殊「XDG團隊」已利用AI技術串接AR顯示器和未來具備AR與VR耳機的選項，解決弱視者的問題，據傳AR顯示器售價要3000美元（約新台幣9.2萬元）；另蘋果健康副總裁Sumbul Desai也向外證實Apple Watch在血糖偵測上已進入重大領域，未來有機會可以不用刺破皮膚就能測血糖。

據《彭博社》報導，資深記者Mark Gurman向外介紹「XDG團隊」是蘋果最近在非侵入性血糖監測技術方面取得突破的幕後推手。據說該集團正在積極研究下一代顯示技術、人工智慧、低處理器技術、智慧手機的下一代電池及耳機設備的健康功能，以説明患有眼疾的病人。據稱，XDG開發的晶片和電池技術已經在iPhone，iPad和Mac型號中出貨了好幾年。

Mark Gurman引用知情人士的話表示，蘋果這次將會推出首款AR的頭戴式顯示器「Reality Pro」，定價為3000美元（約台幣9.2萬元）。

《MacRumors》則指出，雖然沒有關於蘋果為未來AR / VR耳機開發的細節，但蘋果旨在使其設備可供所有人使用，iPhone、iPad和Mac具有一系列輔助功能設置，可為各種視覺、聽覺和運動問題提供額外說明。

外媒推測，AR / VR頭顯的第一個版本將有十幾個鏡頭，其中幾個將用於繪製用戶周圍的區域。此功能可以讓耳機向那些合法失明或有其他視覺問題的人投射額外的視覺資訊，並且有可能為那些沒有視力的人提供音訊指示。

對於患有AMD（高齡黃斑部病變）等疾病的人，可能會有有針對性的功能，這種疾病會導致視力盲點。例如，Oculenz AR Wear眼鏡被描述為能夠使用浮動鏡頭來修改即時流視頻，將物體移動到患有AMD的人可以看到的區域。