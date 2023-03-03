好市多這商品119元漲到175元！大批會員卻罕見道謝　背後原因曝光

▲好市多頗受國人喜愛。（資料圖／記者周姈姈攝）



記者崔子柔／綜合報導

近年物價飛漲，全台民眾有感，怨聲四起。美式賣場好市多（Costco）一項產品從119元漲到175元，消息曝光後，卻有不少會員反過來感謝，「謝謝好市多幫我戒零食」。

一名網友昨（2）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，500公克裝的卡辣姆久勁辣洋芋片原本是135元，中間一度漲到155元，後來降回135元，現在又漲到175元，讓他感嘆「錢錢越來越薄」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，不少網友留言表示，「最早期其實是119，現在的好市多特價夯品都會少量供應後就缺貨，等特價期結束突然2個棧板滿貨出來」、「175連拿起它的動力都沒有了」、「好市多價格已經沒什麼競爭力了」、「本來價格都一直hold得住（想說日幣貶～受惠日本商品）沒想到⋯最終也漲價了」。

通常漲價消息下的留言區只會怨聲載道，這則貼文卻有不少網友道謝表示，「謝謝好市多幫我戒零食」、「零食漲價是好事，少吃一點別增加身體負擔」、「不健康的食品少吃比較好，台灣人大腸癌比率相當高，不吃省錢又顧健康」、「不要買最省！這些會讓身體發炎的東西，少吃，正好」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

